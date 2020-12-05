湖人本周順利續約兩位主力球星，詹姆斯(LeBron James)續約2年，安東尼戴維斯(Anthony Davis)簽約5年。這表示27歲的戴維斯決定把他巔峰期的幾年貢獻給湖人，成為紫金軍團未來的招牌明星，美媒ESPN開始談論湖人3連霸的可能性。

球評史密斯(Stephen A. Smith)在節目上說：「我認為湖人有機會3連霸。我不會說他們贏定了，畢竟還有受傷之類的因素，只是湖人現在與其他球隊是不同等級的。唯一有能力把他們打下來的，就是哈登(James Harden)加盟籃網組成3巨頭。」生涯4冠的詹姆斯有機會推進到6座總冠軍，他的合約持續到2022-23球季結束。

FOX球評貝勒斯(Skip Bayless)預測詹姆斯會在2023年退休。「我對此很驚訝(續約兩年)，我明白這是詹姆斯的退場策略。我有一點感傷，我們彷彿看得見詹姆斯的生涯盡頭了。」貝勒斯是美國電視上有名的「詹黑」，藉此獲得很多收視率，他可能比球迷更捨不得詹姆斯退休。

另一位球評凱勒曼(Max Kellerman)認為湖人3連霸機率很低，「湖人新球季確實是無人能敵，但是到第3年詹姆斯就38歲，勇士會回來，其他球隊會補強，湖人的薪資空間被兩大球星鎖死，要連贏3年非常困難。」畢竟詹姆斯當年在熱火也是4年拿了兩冠，沒有達成3連霸。

(中時新聞網)