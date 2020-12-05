國民黨立院黨團為抗議萊豬進口，以豬內臟發動攻擊。（資料照，杜宜諳攝）

總統蔡英文宣布開放美國牛、豬進口後，儘管強調是經過謹慎評估，且食安絕不妥協的狀況下開放，但仍引發不少反彈聲浪，近期朝野為萊豬展開攻防，甚至在國會引爆豬內臟大戰，加上行政院又爆發「牛肉麵之亂」、信功事件，累積大量民怨。而民進黨議員王世堅先前則是預測行政院長蘇貞昌應該在過年前就下台。對此，民調專家戴立安則是分析，若是蘇願意再負起核食進口政策，「蔡英文明年520連任滿一年，很可能是蘇貞昌下台的時候」。

近期針對萊豬進口、牛肉麵之亂、中天換照事件，外界都對政府有反面聲浪，導致爭議不斷，而據《美麗島電子報》最新民調結果顯示，蔡英文總統信任度為55.6%、較上月減少5.3個百分點，對蘇貞昌滿意度也較上月陡降9.4個百分點，跌至47.6%。王世堅曾提到，「判斷應該再兩個月，過年前領完年終獎金，蘇貞昌應該會走，且他自己也沒想到」。

對此，戴立安接受《中評社》訪問時則說，蔡英文跟蘇貞昌的支持度、信任度、滿意度等有脫鉤的趨勢，也就是蘇要對這些政策負很大責任，如果蘇願意再負起核食進口的政策，那麼很可能下台的時間點就會是蔡英文連任滿一年的時候，加上民進黨內派系會有不同意見，這些都會慢慢轉成「內閣改組」或「更換閣揆」的聲音。

另外，戴立安也指出另外兩個蘇貞昌下台時間點，分別是今年12月25日，和明年2月立法院新會期開會前，因為蔡英文想要培養五年級（1960年後出生者）的人去接棒，到中央練歷練個人經驗。

(中時新聞網)