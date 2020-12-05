源於祕魯的印加果，外型像是顆飽滿的綠色星星，所以也被稱為「星星果」，在秘魯有「長壽果王」的美譽。印加果油近年更是備受討論，無論是社群媒體還是廣告中都可看到印加果油，有「樹上的魚油」之稱，到底印加果油有哪些特別之處？

印加果油最大的特色在於，含有豐富的不飽和脂肪酸，其中多元不飽和脂肪酸含量很高，郵政醫院營養師黃淑惠指出，印加果油的Omega3含量佔46.4％、Omega6佔35.6％，Omega3和Omega6的比例約為1.2：1，相當趨近於建議的攝取比例1：1，也因此被稱為好油，受到關注。

印加果外型像星星，所以也被稱為「星星果」，在秘魯有「長壽果王」之稱。(圖/取自Oil full臉書粉絲專頁）

油脂分成飽和脂肪酸及不飽和脂肪酸，不飽和脂肪酸又可分為多元不飽和脂肪酸Omega3、Omega6和單元不飽和脂肪酸Omega9。飽和脂肪酸，主要來自動物油，像豬油﹑牛油，穩定度雖高，但攝取過多可能對健康造成影響。不飽和脂肪酸，具健康價值，對身體有益；其中多元不飽和脂肪酸Omega6（亞麻油酸）與Omega3（次亞麻油酸）是人體必需脂肪酸，人體無法自行合成，必須透過食物中取得。

以大豆沙拉油來說，Omega3、Omega6含量為7、54；葵花油Omega3、Omega6含量為1、68，Omega6含量都偏高。《尋油記》作者、品油師王甯指出，受國人飲食習慣影響，外食多使用的是大豆沙拉油及葵花油為主，也因此飽和脂肪酸和Omega6容易攝取過多，但Omega3嚴重缺乏，補充Omega3相當重要。

「Omega3有助於預防心血管疾病、防失智、預防憂鬱症、抗癌、抗焦慮等，Omega6若是攝取過多則容易導致發炎，Omega3、Omega6建議攝取比例為1：1，但國人飲食呈現的比例是1：15，Omega3嚴重不足，因此能夠補充Omega3的魚油、亞麻仁油和印加果油等才會討論度那麼高，」黃淑惠表示。

(圖/取自Oil full臉書粉絲專頁）

印加果油該怎麼吃？

「印加果油算是保健用油，建議可挑選冷壓、重力式機器壓榨製成，並且油色淺、看起來清澈，聞起來有清香的植物香氣，屬於品質較好的油品，不推薦選擇膠囊類型，因為份量較少，且成分不夠單純。」

王甯建議，想要減肥的民眾，可挑選一天進食量最高的那餐，例如晚餐餐前半小時喝10cc（約1湯匙）的印加果油，再搭配250cc水，半小時後再吃飯，1天1次即可。她解釋，油脂因為消化、排空速度慢，也可事先通知大腦的飽食中樞啟動，比較不容易吃下過多食物，食量會減少，且喝水也能增加飽足感，並有助加速身體代謝。

另外，由於Omega3有益心血管，建議三高族群可挑選一天2餐餐前半小時食用，但王甯提醒，每個人耐受度不同，若是過量恐因為潤腸效果導致腹瀉，此時應先暫停，並且減少用量，可慢慢找到自己可以接受的飲用量。

黃淑惠營養師則認為，直接喝油，可能油量過高容易腹瀉，並且攝取較高熱量，印加果油發煙點不高，也不適合高溫使用，較建議可當成沾醬、沙拉淋醬，或是用來清炒青菜都很適合。

吃深海魚也能補充Omega3。(示意圖/Pixabay）

若想補充Omega3 營養師：補充魚油最直接

印加果油因富含Omega3而備受關注，也因為是植物油，甚至被認為比吃魚油更健康、更環保，但黃淑惠認為，「儘管印加果油Omega3 、Omega6比例好，但整天攝取Omega3、Omega6比例1：1更重要，因此Omega3攝取才是重點，若想補充Omega3，最具代表性的是魚油中的EPA及DHA，且人體可以直接應用。」

雖然印加果油和魚油同樣含有Omega3，但印加果油所含的Omega3是屬於植物性來源的α-次亞麻油酸（ALA），和魚油的Omega3不一樣，α-次亞麻油酸仍需經過轉換才能供人體應用，因此吃魚油更能直接補充EPA和DHA，其實一般民眾若是保健用途，也不一定必須吃魚油，也可透過每天吃深海魚來攝取Omega3，黃淑惠說。

除了印加果油之外，植物油中的亞麻仁油、紫蘇油，Omega3佔比分別也有53％、63％，比印加果油的46.4％高，且Omega6較印加果油少，以烹調用油來說，亞麻仁油、紫蘇油也是不錯選擇，可做為素食者Omega3來源。

「沒有不好的油，但要依照油的特性來選用，輪流使用，」黃淑惠也強調，像是煎魚時，可選擇苦茶油、橄欖油；作為沙拉淋醬時，則可選擇亞麻仁油、印加果油等，沒有非得吃什麼油，可依照需求和油的特性選用，攝取好的油脂。

(中時新聞網)