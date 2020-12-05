搬新家是件開心的事，過程中會注意許多細節，以求入宅後的好運。美國日前有一名女網友分享，姐姐剛搬到新家，卻在地下室的牆上發現一張「詭異的人臉」，令人毛骨悚然，照片曝光後，隨即引起熱烈討論，還有知情網友點出原因，並急勸她「快搬家」。

這名女網友於美國時間3日分享提及，姐姐剛搬至愛荷華州，正在整理新家時，赫然發現地下室的牆上有一張臉，仔細一看竟是一顆娃娃的頭被埋進牆中，僅露出一張臉，上頭還有些髒汙。娃娃有著一雙藍色的雙眼，面無表情地凝視前方，乍看之下非常地詭異。

不少網友看了頭皮發麻，並急勸趕快搬家。（圖／翻攝自推特@missjellinsky）

而這條推文曝光後，引來網友熱烈討論，至今已累積53萬人按讚、5千則留言及5.3萬的分享數。其中，不少人看完紛紛勸她「快逃，快搬家」、「這個地下室應該是被封印」、「天啊！這看起來好可怕」、「把牆面打掉，看看裡面有什麼？」、「等到血液從水管流出時，就是你該離開的時候了」也有網友質疑，為何在搬進去之前，不仔細查探房子的狀況？

當中有知情網友認為，屋裡會有娃娃頭的存在，應該是60年代末、70年代出瘋行的「地窖寶寶」（cellar baby），當時在紐約、加州等地都相當盛行，其作法是將娃娃的部分軀體埋入房屋牆壁或地下室，也有人會埋報紙及現金。

(中時新聞網)