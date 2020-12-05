一名女房務近日去打掃房間，掀開被單一看驚呆，上面不但有血跡還有排泄物，引發網友熱議。（圖／翻攝自爆料公社）

到底要怎麼睡，才可以弄成這樣？一名飯店房務分享，前幾天整理房間看到超噁爛的畫面，床單、被套上有一大片紅紅的血跡，還有棕色的排泄物，讓她看了直呼，整組都報廢了，誰還敢躺在上面？引發網友熱議，太噁心了！支持索賠到底。

一名網友昨在《爆料公社》上發文分享，在飯店擔任房務，幾天前整理到一個很誇張的房間。剛走進房間時，並沒有察覺異狀，但沒想到被子一掀開，讓她直接看傻眼。從照片中可見，床單、被套上滿滿紅褐色的血跡，甚至還有小坨疑是糞便的東西。

原PO表示，她完全沒辦法想像，要怎麼樣才可以在床上出現大便跟血跡。「到底是X交，還是喝醉酒，剛好碰到月經來，然後又很剛好想上大號。」她也忍不住大嘆，被這樣一稿，這床棉被和床單，只能報廢了，這真的沒人敢再躺了。

原PO也說，麻煩這位客人，若有看到這篇文章，請不要只付2000元就了結，整組寢具都報廢了，「我們飯店都已經在虧損了，也請各位體諒一下房務人員」，不要惡搞房間，為難房務人員，平時清掃就很辛苦了。

超噁照片曝光後，引發網友討論，「這也太噁了吧！入住不都有登記嗎？應該能找到人」、「真的很垃圾耶，就算不是在自己的家，用成那樣不覺得很噁心嗎？怎麼那麼自私啊，希望飯店碰到這種希望能索賠到底」、「這分明是命案現場」、「這太誇張了，這個樣子我看小孩都生出來了」、「支持索賠」。

而原PO也在留言處補充，該房間已經完全消毒過，且寢具也都整組換掉，大概花了一萬元左右，也有向房客求償，但對方只願意支付2000元！

(中時新聞網)