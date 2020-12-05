臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

國民黨將在明年7月舉行黨主席改選，除了現任黨主席江啟臣，高雄市前市長韓國瑜、新北市前市長朱立倫、立法院前院長王金平等人也被列為熱門人選。王3日明確表示，自己對參選黨主席「完全沒有任何意願」，並建議未來黨主席，必須做到「重振黨魂」、「解決財務」這兩點。對此，網路討論熱烈，網友認為王已年屆八十，應在家含飴弄孫而非涉足政治紛擾。

王金平3日出席「台灣醫療科技展」開幕儀式，對於是否參選黨主席一職，他在接受媒體詢問時明確表示：「我個人完全沒有任何意願，所以不必談到我。」

不僅如此，王金平更強調，他一直認為，未來黨主席要做到兩點：第一點，一定要重振黨魂，讓人民能對國民黨產生各方面的向心力，以吸引眾多民眾，重新壯大，讓國民黨的理想重新讓國人認識接受；第二點，國民黨的財務問題一定要解決，有了非常雄厚的財政，要擴大組織或各方面的宣傳動員就比較有力。因此，未來要選黨主席的人，一定要考量「重振黨魂」、「改善財務」這兩點。

王金平的說法引起不少網友討論，紛紛留言：「年紀一大把了，在家含飴弄孫不好嗎？」「功利主義者反而被玩弄了一輩子」、「這位老先生，如果不退出國民黨或者甚至退出政壇，國民黨永遠都爬不起來」、「只要有王，肯定一敗塗地！」「糟糕的台灣政客！」

(中時新聞網)