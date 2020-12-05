坊間時常傳聞「同一種洗髮精用太久髮質會變差，甚至會掉髮禿頭？」、「每天洗頭會導致掉髮嗎？」「、洗髮精要多種輪用嗎？」其實並非如此，你也有這些疑問嗎？快看看專業皮膚科醫師怎麼說。

禿頭非洗髮精惹禍 洗髮精成分不會傷害毛囊

皮膚科謝宗廷醫師指出，洗髮精的成分不會傷害毛囊，更不可能造成毛囊萎縮甚至禿頭，若覺得髮量日益稀疏，想換不同種類的洗髮精達到效果，是不切實際的。

此外，如果平時使用洗髮精後覺得頭髮、頭皮舒適清爽，就不需買很多種洗髮精輪流使用；但若有使用含藥品成分洗髮精，建議購買一款一般溫和洗髮精，兩者交替使用，以免太常用讓藥物產生抗藥性使效果變差。

季節交替更換洗髮產品 避免髮質乾澀造成斷髮

值得注意的是，很多人在夏天出油量較大，可以選擇去油洗淨力較強的洗髮精；但到了秋冬天氣較乾冷，洗髮精就需要適時更換成較保濕，或者是中性髮質適用的，以免將頭皮洗得太乾造成頭皮緊繃，甚至因為髮質乾澀造成梳理時斷髮。

一天洗一次頭即可 留意洗髮產品預防頭皮傷害

洗頭次數跟掉髮有關嗎？洗頭頻率該怎麼樣才是正確的？謝宗廷建議，一天洗一次頭就可以，但如果是頭皮容易出油的人，一天洗兩次也可以，不過不要用去油力太強的洗髮精，以免頭皮洗得太乾反而造成傷害。

有些人不習慣天天洗頭，常覺得洗頭當天掉髮量好像很多，擔心每天洗頭導致掉髮，其實每天的正常落髮量是80～100根，在洗頭、吹髮時掉得最多，如果每天洗，就每天平均掉，兩三天洗一次，就會把掉髮量集中在洗頭的時候一次掉，才會出現洗頭時掉髮較多的錯覺。

食藥署也提醒，當有頭髮或是頭皮問題的時候，一定要先諮詢皮膚科醫師，確定原因及正確的治療方式，切勿輕信洗髮精的廣告推薦，就以為可以達到效果，有時候反而會讓狀況更惡化。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)