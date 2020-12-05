中國外交學院國際關係研究所教授李海東5日在陸媒《環球時報》撰文指出，美國國務院3日發表限制中共黨員及其直系親屬入美旅行的聲明，將這些中方人員旅美簽證有效期由十年縮減為一個月。當前這屆美國政府在涉華政策上正進一步陷入喪失理性的病態之中，這一新的反華舉措毫無底線與道德良知，既揭示了美國當下執政團隊封閉和自負的秉性，更折射出美國對外政策濃厚的種族主義和意識形態痼疾以及熱衷於製造對抗而非促進和解的缺陷。

李海東表示，首先，當前的美國執政團隊在根本上缺乏真正了解中國共產黨的坦誠態度。他們關於「中共不代表人民」和「中國顛覆國際秩序」的認識完全錯誤。中共的執政合法性既基於帶領國家走向獨立與強盛的歷史，更基於全心全意為中國人民福祉努力奮鬥的進程。民眾對中共的支持穩定而且堅實。

文章稱，中國大陸也絕對沒有推行強迫他國接受中國大陸模式的所謂「顛覆國際秩序」的政策，而是通過不斷完善自身治理，啟發他國尋找合乎自身國情的發展道路。

李海東稱，其次，當下美國執政團隊根本沒有了解中國大陸的意願。在幅員遼闊與人口眾多的中國大陸，穩定始終是確保安全和發展的最重要前提。中國大陸數千年的歷史傳統和政治文化更是反覆表明，獲得持久穩定的關鍵前提之一，就是必須始終存在一個強有力的中央政府。70餘年來，兩者都通過中共的執政得以實現，因此中共領導地位的長久性在中國始終具有深厚的合法性基礎。

李海東指，第三，當下美國執政團隊根本缺乏對時代潮流的準確把握。他們依然頑固執守政治制度不同質國家必然陷入體系對抗的「宿命」，深陷在世界權力轉移必然帶來衝突乃或戰爭的過時思維之中。他們仍然基於19世紀上半葉看待歐洲大陸君主專制國家、20世紀看待納粹德國和共產主義蘇聯那樣的「勢不兩立、你死我活」觀念，自認為始終處於道德和正義高地，據此認識當下的中國大陸。

李海東強調，需要說明的是，中共黨員有9200萬，如將親屬一併算入，將是一個至少涉及3億人的龐大群體。假設美國現政府完整落實這分聲明中所說的限制措施，美國聯邦政府資源將經歷類似在美墨邊境建牆那樣的又一荒誕式大浪費。

美國執政團隊的當務之急是彙集政府和整個社會的資源抗擊疫情和盡快恢復經濟，而非無所不用其極地製造一個與和平中國搞對抗的美國。

(中時 )