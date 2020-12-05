一名饒舌歌手「雞腿飯」昨（4日）清晨跑到前女友住處狂按電鈴騷擾她，前女友的室友林姓男子應門後與他發生肢體衝突，兩人已互告傷害。據了解，雞腿飯遭指控有家暴歷史，不僅會拿著鐵鎚狠瞪前女友，還曾將她打倒後朝她的頭部猛踹，讓前女友相當害怕，曾經只穿著T-Shirt和內褲就逃家。

綜合《中國時報》、《ETtoday》與《聯合新聞網》報導，雞腿飯衝到前女友住處，是為了想要和她復合，但他以前在交往時的行徑相當誇張，曾在吵架時將對方的門和衣櫃打到壞掉，甚至也曾對前女友動手，還裝針孔偷拍前女友和她的友人。

對方為了躲避雞腿飯的家暴，曾經只穿著T-Shirt和內褲就逃家，也曾搬到朋友家住了整整1個月，而雞腿飯為此還威脅她要「玉石俱焚」。

昨日上午7時許，雞腿飯酒後趁著酒意衝到前女友位於台北市承德路的住處，一大早就瘋狂按電鈴；林男不堪其擾便開門猛推雞腿飯，連一旁的機車都被撞歪，接著兩人開始你推我打，雞腿飯以手機傷害林男頭部，兩人都告對方傷害，警方已受理報案。

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(中時新聞網)