台鐵猴硐=瑞芳路線間邊坡昨上午因豪雨導致走山，路線雙線不通，預估要4天後才能搶通。對此，交通部長林佳龍也在臉書分享「搶修期間的疏運措施」，其中包括台北到東部的客運增開、台鐵班次調整，確保往來台北、東部的旅客能順利抵達目的地。

林佳龍昨在臉書發文表示，台鐵瑞芳猴硐是聯繫台北往返東部的唯一軌道，能早日恢復通車當然很好，但安全更重要，因此他也提醒團隊別為了搶快而發生意外。另由於邊坡坍方面積大，有走山情形，他也要求台鐵，監測工作要持續落實。

林佳龍指出，台鐵從11月30日發現邊坡滑動，就開始24小時監測警戒，今大規模坍方前1小時，監測人員就及時通報雙向暫緩發車，司機員也接獲消息，立即將列車停在停止線前，旅客撤退後，坍方才發生。此次應變可看出台鐵同仁有落實SOP，值得肯定。

此外，林佳龍也在貼文中提到「搶修期間的替代疏運措施」：

●台鐵班次因應瑞芳猴硐間中斷調整：

(一)對號列車部分：

(1)樹林往宜蘭、花蓮、台東列車，樹林=宜蘭間停駛。

(2)宜蘭、花蓮、台東往北行駛至宜蘭站。

(3)西部往東部跨線列車行駛至七堵站。

(4)東部往西部跨線列車另由七堵站特開。

(二)區間車部分：

(1)台北開往宜蘭方向區間車行駛到瑞芳。

(2)宜蘭開往台北方向區間車行駛到猴硐。

(3)支線：平溪線、深澳線停駛。

●公路客運：

(一)國光客運圓山轉運站至宜蘭地區增開60班次。

(二)葛瑪蘭客運自板橋、台北轉運站至宜蘭地區每日可增開172班次。

(三)首都客運北宜線增開100班次、北花線增開2班次。

(四)統聯北花線增開4班次。

●自行開車：

因應往返東部鐵道運能移轉，他已請高速公路局及公路總局針對國五及蘇花改升高戒備，加強疏導避免壅塞。公路總局也成立疏運因應中心，台鐵及高公局一起進駐，加強指揮調度。也呼籲用路人本週末駕車往返東部先查詢路況。

(中時新聞網)