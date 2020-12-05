隨著「忍者龜」韋斯布魯克被火箭交易到巫師換回沃爾，《The Athletic》也在5日爆料這筆驚人交易內幕，韋少身邊人士認為他被當成火箭在今年季後賽崩盤的頂罪羔羊，類似情況也發生在去年季後賽期間，只是當時的「苦主」是保羅。

《The Athletic》記者凱茲與艾柯聯合報導，就算火箭以奪冠為主要目標，球隊內部仍然承認哈登與韋斯布韋克根本無法在場上共存，「這並非否認兩人私下友情，兩人之間的關係在最近幾周始終被誤解，他們有著幾十年的深厚友誼。」

根據《The Athletic》得到的內線消息，其實不僅韋斯布魯克，哈登也跟火箭高層提出交易申請，儘管火箭高層想要留下兩人繼續追逐總冠軍，最後仍然決定把韋斯布魯克交易到巫師，換回沃爾來跟哈登搭檔，再次期望哈登這次能夠滿意。

不過哈登已經意識到，自己沒法跟韋斯布魯克這種同樣需要大量球權的後衛分享球場空間，這問題在先前他跟保羅聯手時就已出現，最後被「怪罪」的對象卻是保羅與韋斯布魯克，永遠跟哈登無關，但這種場上不相容情況出現，一點也不奇怪！

(中時 )