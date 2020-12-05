國民黨立委之前在立法院議場內持續杯葛總質詢，並布置蔡英文總統等人形立牌及道具豬。（姚志平攝）

總統蔡英文宣布開放美國牛、豬進口後，引發不少反彈聲浪。對此，藍營新一代女戰神、立委鄭麗文則在臉書痛批，全民要求最基本的標示萊豬，蔡政府說美方關切、提醒台灣不能造成技術性貿易障礙，所以政府不標示，只發給業者貼紙，把責任推給民眾和店家。

行政院會日前聽取衛福部「進口豬肉之全方位管理措施」報告，院長蘇貞昌表示，未來將透過赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查等作法，從海關到廚房，為國人安全健康層層把關。其中清楚標示部分，也就是標示跟著肉走，從進口商、肉品廠，隨著販售通路，一路至店頭、攤商，衛福部統一印製標誌，提供批發商自行運用，「圓形是台灣豬，三角形是進口豬」，只標示產地。

蘇貞昌並呼籲所有業者，可以使用政府發給標示貼紙、或自行上網下載標示貼紙，或者自己用筆寫標示。自明年1月1日起，没有標示、標示不實，都要負責受罰。

鄭麗文則是在臉書說，全國80多家、進口市占率8成以上豬肉進口業者，召開記者會連署聲明，維持不進口萊豬及落實標示產地意向書，業者很無奈的說，因為萊豬議題，生意掉2成，快活不下去。而行政院說，業者願意自主標示、樂觀其成、幫政府解套。

對此，鄭麗文忍不住質疑政府，.如果八成不進口萊豬，到時候台美經貿談判不利，是不是又甩鍋給民眾？是不是又藉口民眾的自救行為導致台美經貿無法談判？現在說樂觀其成，會不會到時候又髮夾彎，摸頭業者必須進口美國萊豬？如果民間不配合，會不會又被查水表？

(中時新聞網)