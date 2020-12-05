台中殺妻棄屍案，35歲陳姓兇嫌11月29日與大他2歲的宮姓前妻，為了2個年幼女兒的監護權爆發激發生口角，竟持球棒猛擊宮女後腦勺，再持刀刺頭數刀慘死，事後將前妻裝屍在行李箱內伴屍3天後，騎機車將遺體載到大坑山區附近。據悉，宮女畢業於政大日文系高材生，原任職於機械公司，生前曾完成多本工業製圖、機械相關的書籍翻譯。

受害人2018年6月獨立完成第一本翻譯著作後，在臉書寫下艱辛過程與感謝幫助她的人。（圖／翻攝自受害人臉書）

宮女比陳男大2歲，兩人是姊弟戀結婚，曾任職於機械公司，後來在公司的鼓勵之下，嘗試與其他翻譯者共同翻譯各種機械、工業生產與製圖書籍，雖屬於冷門書籍，卻是學習機械的最佳參考書籍。

宮女約4年前離開機械公司，擔任全職翻譯工作，並嘗試獨自1人翻譯日文書，前年6月獨力翻譯第一本機械書籍出版，完成後在臉書中寫道: 「在育兒和家務間忙得團團轉的日子，每天要強忍睡意翻譯，進度落後時還要邊安撫小孩邊翻，看到這些好不容易產出的成品一切都值得了。」、「感謝前公司給她的磨練，還有前輩分享的資源，見到作品出爐，一切的辛苦都值得了」。宮女後來陸續翻譯5本工具書，希望讓想學習機械的人可以輕鬆入門。透露她翻譯時照顧孩子及家務的艱辛。

宮女與平時打零工維生的陳男，不到一個月前離婚，之後專職翻譯，在家帶小孩，兩人多次為了就讀國小二年級、幼稚園兩個女兒的監護權爭吵，但為了照顧女兒們，仍生活在同個屋簷下。豈料，陳男11月29日趁女兒們不在家，與宮女再次談起監護權一事，雙方從爭論演變成激烈的口角。陳男一時氣不過，拿起球棒重擊宮女後腦勺多次，再以菜刀狂砍數十刀身亡，伴屍3天後將遺體載至大坑山區棄屍。

宮女臉書上全都是女兒與陳男的照片，可見生活重心全在家庭，臉書最後一篇PO文停在10月10日與女兒出遊，下方一片空白，除了母親找不到女兒報案外，沒有其他親友留言，彷彿不知道她已遇害。

(中時新聞網)