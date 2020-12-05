34歲女星熱依扎早年在《後宮甄嬛傳》飾演「寧貴人」一角，也和迪麗熱巴、古力娜扎、佟麗婭等人並稱為「新疆四美」，去年她在微博自曝長年被抑鬱症所苦。昨(4日)深夜，檯面上單身的她突然曬出抱寶寶照片，感慨說：「我是你的翅膀，你是我的藥，我永不倒下，你努力成長」，嚇傻一票網友。

「新疆四美」名單本來是迪麗熱巴、古力娜扎、佟麗婭、熱依扎，最近也有一說是迪麗熱巴、古力娜紮、佟麗婭、麥迪娜，但不論怎麼更換，仍不減這些大眼、五官立體女星在粉絲心中的女神地位，熱依扎過去不僅有新疆四美封號，更因五官神似張柏芝，也被外界封為「小張柏芝」。

熱依扎自曝生女。（圖／翻攝自熱依扎微博）

熱依扎去年坦言自己罹患重度抑鬱和焦慮症，希望用自身例子提醒大家別放棄人生，曾有網友嫌她身材過胖，熱依扎親上火線回應：「對不住！礙眼了！我繼續努力減肥」，展現十足幽默感，但隨後她又坦言：「為什麼我這麼有趣呢？是因為我死過很多回。才知道生的意義。」並承認有重度憂鬱症。

熱依扎五官精緻、身材火辣。（圖／翻攝自熱依扎微博）

昨熱依扎突然報喜，承認自己早已升格當媽，但這段期間她常常在微博發文曬近況，讓人無法察覺她懷孕，消息一出引來許多網友提問，有人說：「妹妹這是你的孩子嗎？(之前不是一直拍戲嗎？時間線對不上啊)還是你家人的？」她回應：「出了月子我就帶著她拍戲啦」，有人讚她：「姐妹好有毅力好堅強啊！抑鬱症還敢生孩子，很愛小寶貝了，我抑鬱症打算一個人浪到死」，她說：「抑鬱症我停了藥，為了孩子，現在我康復了，是孩子幫助了我，我們彼此成就，真是十足的幸運。」

另有網友說：「不用追問是否結婚，何時有的孩子，與誰的孩子，任何選擇都值得被祝福，真好」，熱依扎大方說：「可不就是這樣嗎」，最後強調：「除了是個演員，我更是個媽媽，接下來我會把自己所有在孕期產後哺乳育兒的淺顯且真實的經驗，毫無保留的分享給所有媽媽們。」而《新浪娛樂》求證熱依扎身邊工作人員，對方也承認：「恭喜藝人升級媽媽」。

(中時新聞網)