中共中央機關報《人民日報》5日發表署名「文悟」評論文章〈美國種族歧視竟是常態〉指出，美國社會不缺乏反思，但總是缺乏抑制種族主義的切實行動。美國社會金字塔底層人民都知道，《獨立宣言》所明確的「人人生而平等」與他們無關。他們大概也能從美國前總統歐巴馬的評價中聽出無奈──「因種族而被區別對待是數百萬美國人民悲劇性的、痛苦的、憤怒的『常態』。」

文章表示，「種族主義是美國主要且持久的特徵。」美國種族批判理論學者貝爾的這一判斷，從來不缺乏現實註腳。今年5月，美國非裔男子佛洛依德遭白人員警暴力執法致死後，以「黑人的命也是命」為代表的反種族主義運動迅速席捲全美，美國學者稱之為「美國歷史上規模最大的抗議活動」。54個非洲國家聯名向聯合國人權理事會提交決議草案，請求介入調查美國及其他國家對非洲裔族群的系統性種族歧視、員警暴力執法等問題。

文章指，舊傷未癒又添新傷，新冠肺炎疫情衝擊下的美國更加凸顯系統性種族歧視。根據美國疾控中心6月公布資料，非裔美國人新冠病毒感染率和致死率是白人的5倍，拉丁裔是白人的4倍。美國勞工部11月發布的資料也顯示出一道「種族鴻溝」--10月分非裔美國人、拉美國人和白人失業率分別為10.8％、8.8％和6％。

文章引用美國《時代》周刊文章闡述──幾個世紀以來顯性和隱性的種族主義政策都給非裔美國人的身體、情感和經濟蒙上陰影。美國可能認為已經將奴隸制度丟入歷史的垃圾箱，但實際上，今天仍然能夠看到正在燃燒的種族主義餘燼，並且系統性種族主義不知不覺地進入了許多美國人所崇尚並且維護的制度中。

文章強調，美國社會不缺乏反思，但總是缺乏抑制種族主義的切實行動。近年來，白人至上主義在美國盛行。今年以來，美國發生了近500起白人至上主義者襲擊反種族歧視示威者事件。反誹謗聯盟資料顯示，2016年，出於種族主義動機的極端主義行為造成的死亡人數占美國恐怖主義相關死亡人數的20％，而到2018年，這個數字增長到98％。聯合國種族主義問題特別報告員阿丘梅失望地指出，對於非裔美國人來說，美國的法律體系已經無法解決種族不公與歧視。

(中時 )