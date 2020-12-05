新北市瑞芳、猴硐昨受豪雨影響，大面積土石崩落，造成台鐵西正線中斷，當時一列台鐵區間車正準備通過，所幸監測人員發現立即通報，司機機警地在落石前緊急煞車，車上400多名乘客均平安，而這位台鐵英雄，正是資深機員陳振芳，他表示事發前就覺得「很不妙」。

昨（4）日上午9時許，瑞芳=猴硐發生大規模落石崩落，資深機員陳振芳事後也在臉書還原事發經過表示，當時天色較黑，他駕駛4708區間車行經瑞芳=猴硐路段，距離山壁7公尺的東線上，發現西線邊坡原水泥濆漿處，已有龜裂情形，驚覺不對並馬上通報猴硐站，他直呼「情況果然不妙啊！」

陳振芳事後在臉書還原當時情況，讓不少人大讚英雄。（圖／翻攝自陳振芳臉書）

昨日的情況，也讓他想起，10年餘前的大大里土石流，當時他也是駕駛區間車，發現鐵道都已積水，並趕緊通報大里站，之後就發生土石流，「結果被我困在蘇澳，也跑了蘇澳至頭城間兩往復的普通車！」

陳振芳的機警，讓車上400多名乘客逃過一劫，因此不少的乘客都大讚他為「台鐵英雄」，若不是他恐會釀成更大災難。

而宜蘭工務段段長李建勳表示，「因山坡不穩定，通常在完成噴漿後，仍會派人定時巡視，並透過儀器掌控現場狀況，才能在1小時前通報兩端列車。所幸工務單位連日監測、及時預警通報，再加上列車長的機警，才能阻止更大災禍發生。」

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(中時新聞網)