【愛傳媒游文玫專欄】12月4日出席國立歷史博物館於市長官邸藝文沙龍所舉辦的「勇敢的第一部《台灣美術史辭典1.0》新書發表會」，廖新田館長還設計巧思，安排在現場展示歷史博物館典藏的重要古物，張大千於1970年創作的《夏山雲瀑》。

參與計劃的學者包括李欽賢、盛鎧、黃冬富、賴明珠，並由廖仁義教授作總校訂，廖新田館長在致詞時特別提到廖仁義教授校訂工作期間正逢開刀住院，這本辭典的校正廖教授是在醫院病房中完成，精神令人感動。

《台灣美術史辭典1.0》收錄台灣從清代至2020年的已故重要美術人物，以及團體、機構、事件等200則辭目，辭目範圍則從與台灣有關的歷史人物甘國寶（1709-1776），到近年成立的台南市美術館，並附上年表與183幀彩圖提供查找及閱覽。

在台灣出版的文化相關辭典脈絡，從最早的1981年藝術家出版社的《美術大辭典》，1982年雄獅圖書出版《西洋美術辭典》，1989年雄獅圖書接著出版《中國美術辭典》，但前述這些出版品都沒有出現與台灣有關的美術辭目。

直到台師大人文教育研究中心於2004年出版的《台灣文化辭典》、2008年文建會（文化部）出版的《台灣大百科》，才開始出現台灣藝術辭目。

中華民國畫廊協會對於藝術產業發展的歷史資料保存，以民間的力量亦進行了27年，2010年6月協會成立第一個附屬機構「台北藝術產經研究室（TAERCentre）」，2011年至2014年進行《台灣畫廊產業發展之口述歷史採集計劃》；2017年開始啟動《台灣畫廊產業史料庫計劃》，其下分為數位典藏、實體典藏、專題研究、展示教育四個工作項目；另於2020年陸續進行《台灣畫廊產業史年表出版計劃》。

對於台灣藝術脈絡的整理，無論是出版辭典工具書，或是從產業角度線上、實體、出版等積極行動，都在在證明台灣美術史在全球並未缺席。

公部門從責任感出發，畫廊協會等民間團體受使命感驅動，在藝術的世界裡，我們一起走過歷史、紀錄歷史。

作者為台北市身心障礙服務推展協會理事長、具有專業證照藝術品拍賣官、中華民國畫廊協會秘書長

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(中時新聞網)