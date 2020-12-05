台北一名70歲蔡姓老翁因不忍愛妻中風30多年痛苦，竟用塑膠袋悶住妻子的嘴，再跑到護理站哭著大喊「我太太解脫了」，被依殺人罪起訴。這起事件引起外界高度關注，大家認為這是一起長照悲歌，有些人甚至留言希望能夠推動安樂死。

蔡姓男子的妻子30年內中風7次，今年9月5日又因尿道炎住院，病痛的折磨讓她痛苦哀嚎。蔡男聽見不忍心，想著過去幾年自己照顧病人很辛苦、愛妻也很痛苦，竟失去理智蓋住對方鼻子，並將塑膠袋悶住嘴，想幫助愛妻解脫。

蔡男之後衝到護理站哭喊，「我太太解脫了、太太死了。」愛妻在搶救5天後仍宣告不治。蔡男到案後供稱，自己已經2、3天沒睡覺了，照顧妻子很累，加上這次住院抽不到血，種種情況讓他感到於心不忍，才會想要幫助愛妻解脫。

蔡男向《ETtoday新聞雲》表示，妻子銘傳大學學歷卻願意嫁給只有高職畢業的他，但幸福生活僅8年，35歲那年愛妻中風了，當時2個小孩還在念小學；為了籌醫藥費，他還把父親留下的地賣掉。蔡男哽咽透露，妻子是他這一生唯一的愛人，也是這輩子的最愛，之後判決結果如何，絕對接受。

台北地檢署本月3日偵查終結，依殺人罪起訴蔡男，不過考量情堪憫恕，建議法院從輕量刑。而這起長照悲歌曝光後，引起外界高度關注，網友紛紛留言「長照這塊真的要重視，要照顧親人又要上班，長時間下來照顧者也會生病」、「支持安樂死，讓病人有尊嚴」。

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(中時新聞網)