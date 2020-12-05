這下子籃網明星後衛厄文的做法不僅像是「鴕鳥」，甚至是「縮頭烏龜」！適逢NBA新球季進入媒體日期間，厄文卻刻意缺席媒體發布會，更發表聲明強調自己新球季將不面對媒體採訪，因為他認為媒體只會斷章取義，故意曲解他的說法。

「今天我選擇不面對媒體，我發布這項聲明是為了讓自己所說的話被外界正確解讀，而不是被誤解，」厄文表示，「在新的球季，我會跟籃網隊友一起努力、一起競爭與爭冠，這個球季我會用自己表現去說話。」等同宣告新球季都拒訪。

厄文也提到新冠疫情帶來的影響，「新冠在很多方面影響了我們，我希望所有人可以保持安全與健康，新球季馬上就開始了，我對此相當興奮，卻也期望大家保持安全與健康。這一年我們生活受到沉重打擊，所以這就是改變的開始。」

問題是沒有任何媒體逼迫厄文說出包含籃網不需要總教練、他是最適合執行最後一擊球星等爭議話題，甚至之前「地平說」，厄文卻把責任都怪罪媒體斷章取義，這種幼稚行為跟杜蘭特如出一轍，接下來就看他真正拒訪後，聯盟是否祭出裁處了！

(中時 )