【愛傳媒葉毓蘭專欄】印尼官方對於移工輸入我國實施「零付費」政策，我收到全國許多身障團體的陳情，其中包含漸凍人協會、台灣身心障礙者人權監督聯盟還有台灣勞工暨雇主和諧促進協會等，也與前委員現任病人自主研究中心執行長楊玉欣女士，交換許多意見。

我在10月21日就已經要求勞動部盡速拿出對策，並積極開拓其他移工來源國，12月3日聽到勞動部回覆說與印尼即將舉行協商，我認為連協商都還沒，即使勞動部覺得有進展都緩不濟急，勞動部似乎沒有想過這些有被照顧需求的國人與家屬一天都不能等。

我要問，目前面臨困境的失能家庭，執政黨的協助措施在哪裡？

此外，讓失能家庭非常困擾的洗工與逃工，我要求勞動部一定要正視問題，現行的移工政策明顯有問題，許多弱勢失能者的權益皆未被顧及。

3日我鄭重請許部長會同衛福部研擬相關法規的修法，以兼顧失能者及其家屬與移工的權益，達成多贏的局面。我更希望執政黨要重視廣大的失能家庭，小英常說勞工是她最軟的心頭肉，在我眼裡，身障、失能族群是更軟的那塊才對。

最後，也因為看到了病患照顧的複雜性，為提高他們的健康福祉及被照顧的品質，我認為應將外籍照護人員予以專法化，對於照護人員的提供、培訓以提升照護品質進行相關規範。

此外要根本解決我國的長照人力問題，如何能夠吸引長照人才留用及職涯，更是勞動部要用心思考的議題。

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)