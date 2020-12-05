【愛傳媒陳朝平專欄】無巧不成書！前兩天才瞧見一位「媒改學者」（如今，媒改學者似乎已成了捍衛新聞自由雙標學者的代名詞！）在電子報上呼籲給公廣集團一個機會，讓公廣集團搶進駐52新聞頻道。

事隔一天，台灣環境保護聯盟、台灣再生能源推動聯盟、勵馨社會福利基金會、台灣文化政策研究學會、媒體改造學社等民間團體便聯合舉行「誰怕公廣集團？我們要公廣進駐52新聞頻道！」記者會。

整理了一下「民團」的訴求有三:

其一，民眾常常反應現在的商業新聞台所播出的新聞，血腥、八卦題材氾濫，甚至一再重播紀錄器新聞。這話，極有有道理!問題是，照這邏輯，所有的商業新聞台，應該通通撤出主流新聞區塊，為何獨獨中天要下架?若是要比較各新聞台的品質，來決定誰進駐52頻道，那麼，恐怕也還輪不到公廣集團呢！

其二，民團說，現在有這樣珍貴的資源空出，可供實踐文化平權，包括兒童，及身心障礙者的文化權利，以期能達到他們的表達自由、資訊自由等。講這話的學者，大概不太看有線電視。

兒少頻道區塊在有線電視的位置，比52台還要前面；公廣旗下的華視、公視在有線電視的「定頻」規劃，本來就在前段班。公廣頻道移頻道後面的52頻道，兒童及身心障礙者的文化權就會提升?當今的問題是政府不幹、也沒有哪個集團、財團或民團願意投入資金人力來製作兒童、身心障礙者文化權有關的節目，與頻道位置前後無關。

其三，現行的商業新聞台沒有條件做真正有公益性的新聞，同時為了節省成本，也少有空間做國際新聞，以及深度調查製作，應該給公廣集團一個機會。這又是一個不看電視、不懂新聞的胡言亂語!只播公益性新聞的新聞，不叫新聞!那叫報喜不報憂!新聞自由的真諦，絕不在於淨化新聞內容！

民團的「建議」，彷彿有回到戒嚴時期的感覺，那時，政府要求電視台不得唱糜糜之音，必須唱愛國歌曲、淨化歌曲、新聞不可報政府的糗事醜事，只能歌功頌德、就連影歌星和主播的服裝儀態都得淨化！

真要以公益性新聞作為進駐52頻道的標準，那麼，我大力推薦大愛電視台!大愛新聞的內容，比起公廣集團的新聞更純淨！

民團表示，NCC審核標準應考量申請單位的新聞專業背景、社會責任倫理，和符合閱聽人獲得真實資訊、公正報導，不受財團和特定產業資本集團所左右。

這話滑稽之至!照這標準，台灣現有的無線電視新聞台、衛星電視新聞台，除了慈濟的大愛、佛光山的人間衛視和基督教的好消息，豈不是應該通通撤照下架了？

NCC不予中天換照，事關新聞自由與言論自由，民團噤聲不語，如今，52頻道即將空頻，民團夥同媒改團體跳出來積極為公廣團爭取，對照NCC主委在記者會上公然護航公廣集團，反倒坐實了中天案是政治事件的遐想！

姑且不論前一陣子有人揭發了公廣集團下屬各頻道其實並無新聞台的資質，民團和媒改團體究竟又有多了解台灣有線電視系統、衛星頻道、NCC管制、消費者選擇權之間的問題呢?民團和媒改團體當然有言論自由，我不贊成他們的意見，但我堅決維護他們發表意見的自由!不過，關於52台花落誰家的問題，民團和媒改團體何不瞧瞧我發表的這篇文章：52頻道花落誰家？事涉聯合壟斷？

假如，NCC、民團和媒改學社都能回答我在文章裡所提出的問題，那麼，咱們再來討論討論公廣集團在有線電視系統上何去何從吧!或者，咱們也可以討論討論，台灣的有線電視系統和新聞頻道，還能存活多久？！

作者為資深媒體人

照片來源：大愛電視官網截圖。

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(中時新聞網)