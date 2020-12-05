男星羅志祥（小豬）日前疑為復出，罕見澄清過往被扣的5大疑雲，其中一項是他曾控訴前經紀人孫德榮性騷擾，導致師徒關係絕裂，但羅志祥撇清：「這個鍋我也是扛了快20幾年，我從來沒有說過這句話。」對此孫德榮回應，兩人已經化解20年的心結，請求外界放過羅志祥。

孫德榮5日凌晨在臉書發527字長文，表示透過友人幫忙重新聯繫上羅志祥，並還原當天和解的對話，雙方花了近1小時，把20年來的誤會一一解開，「其中最經典的對話是，你為什麼背叛我？他回答我，你為什麼不要我？把這些年來的恩恩怨怨，只有我們兩個人好好的把心裡的話都吐露出來。答案是我們的恩怨都有人從中作梗。從中謀取不當利益，利用我們的善良。」

孫德榮最後的結論是，「還好我們兩個都活過來了，沒有被打倒。讓我流下兩滴眼淚。」他們互相許下諾言，過去的事情就讓它過去，再去追溯已經沒有意義，並懇請外界別再給羅志祥扣帽子，「我都可以放下了，也希望大家放過這一個善良的小孩，他已經背負過這麼多莫須有罵名這麼久，請大家放過他吧！」

當時羅志祥指控孫德榮性騷擾，不只兩人關係破裂，孫德榮也耿耿於懷近20年，如今與羅志祥攤牌，終於放下心中的一塊大石，他表示不相信羅志祥會說如此惡毒的話，一定有人故意挑撥離間，「我要的只是一個清白，羅志祥的風風雨雨新聞傳了這麼久，他從來都沒出面説過什麼，以我了解的他，個性就是太善良，和我一樣第一時間都會選擇自己硬吞下去，不到萬不得已的情況，是不會出來澄清說些什麼。」

(中時新聞網)