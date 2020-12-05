圖為過去國人拒絕日本核食進入台灣，上街抗議。（圖／報系資料照）

總統蔡英文今年突襲式宣布明年起含萊克多巴胺的豬肉可以進口，引發社會譁然，加上近日「禁止開放福島五縣市農產品集食品進口」公投案效期已在11月底屆滿，日方對於開放核食進口表達關切。駐日代表謝長廷近日返台，他在臉書列出此次返台的相關工作內容，其中列出的第一項就是「日本東北食品解禁與否」，引發外界關注。有網友憤怒表示，「民進黨政府都開放進口吧！我們台灣人都變成垃圾人，我們住的台灣也成為垃圾島」。

謝長廷4日晚間在臉書寫下，這次返台，除了參加已經缺席多次的台日關係協會理監事會議外，也拜會相關的部會首長，了解台灣一些懸案的處理時程以及後疫情時代交流方向，他更列出事項包含東北食品解禁與否的資訊、台灣豬肉製品輸日的檢驗協助、CPTPP加入問題（明年日本是主席國）、立法院台日交流聯誼重新改組的問題、范明守小朋友赴日手術的協助等相關事項。

謝長廷更說，自己的行程滿檔，「真是起得比雞早，跑得比馬快」，但也具體解決了不少實際問題，還帶回不少陳情案件，並提到將於6日清晨趕回東京接受隔離，再繼續處理相關事項。

然而，針對日本東北食品解禁問題，台灣日本關係協會秘書長郭仲熙表示，日方非常關切這個問題，台日對此保持密切溝通。不過，行政院祕書長李孟諺表示，核食公投期滿2年，但目前行政院對核食的部分沒有進一步的規劃，也沒有任何討論 。

對此，有網友則是認為「要是敢開放，我看不用選了」、「親美媚日」、「非常好」、「民進黨政府都開放進口吧！我們台灣人都變成垃圾人，我們住的台灣也成為垃圾島」；也有人憂心，「騙子政府檯面上說未有規劃討論，那就表示檯面下已經在規劃討論」。

(中時新聞網)