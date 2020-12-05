台股站上14000點，企業市值也出現大洗牌。財信傳媒董事長謝金河表示，今年最大的亮點，一個是台達電，一個是聯電。市值排在聯電前面的台達電透過轉型與整合，看起來今年有賺一個股本的潛力，也許有一天市值會超越鴻海，台達電默默躍升，算是台股低調的王牌！

謝金河在臉書發文指出，這兩天聯電像脫韁野馬般股價奔騰，市值每天都往前挺，周五（4日）又升了一名變成第七。去年聯電股價最低跌至10.8元，市值只有1341.6億，比國巨還小，今天股價漲到47.6元，市值衝到5913億元，已經超越台塑，南亞，台化。美國對中國大陸祭出科技戰制裁中芯，聯電躺著發大財，意外成了大贏家。

他說，排在聯電前面的是台達電，很少人知道台達電是如何躍升的。現在外資預測台積電目標價600元，聯電60元，晶圓雙雄同時發威，把台股空間挺得更高。

謝金河分析，台達電默默轉型與整合，正與鴻海完全走出不一樣的路，例如鴻海不斷的分割企業掛牌，台達電卻把像乾坤科技這樣的好公司併進來，今年前三季台達電EPS6.95元，看起來今年台達電有賺一個股本的潛力。

他認為，台達電奮力向上，也許有一天市值會超越鴻海，就像10年前王建民在不知不覺中搖身變成洋基隊低調的王牌，台達電默默躍升，也可以算是台股低調的王牌！

(中時新聞網)