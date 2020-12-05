橫山台3線上發生棉被裹屍案，徐姓主嫌逃亡21天後潛回家，在睡夢被警方逮捕歸案， 徐嫌涉重罪，有逃亡及串證滅證之虞，連同協助他逃亡的林姓女友和柳姓男子均被收押禁見，縣長楊文科昨到橫山警分局頒發破案獎金，逐一慰勉專案小組成員。

楊文科肯定橫山分局與刑警大隊，在此案發生後不眠不休偵辦，並不費一槍一彈偵破社會矚目案件，也用實際行動向所有不法惡徒宣示「犯罪零容忍、有案必破」的決心。

棉被裹屍案考驗上任橫山分局長羅裕城與偵查隊隊長陳敏南的刑事專業能力，2人連日帶領專案人員在案發後，立即逮捕4名關係共犯，隨即被檢方收押禁見。

徐姓主嫌在逃亡21天後，3日凌晨潛回芎林家中，被守株待兔幹員發現，徐嫌在睡夢中被專案人員逮獲，並將協助逃亡及藏匿林姓女友、柳姓男子逮捕到案，3人被法院裁定羈押。

警方指出，此案總計到案14人，羈押7人，也替被害人討回公道，顯見老天有眼，舉頭三尺有神明，善惡到頭終有報。

(中時 )