一名從事室內工程裝的裝潢公司老闆，7年前在舞蹈教室施工時認識一名，雙方開始暗通款曲，幾年後，正宮無意間看到丈夫手機內兩人露骨親密對話，這才發現丈夫在外偷吃憤而提告。法官審理時，男方表示與小三發生237次性關係，但法官僅認定2人床戰13次，判小三賠償正宮50萬元。可上訴。

判決書記載，這對夫妻已結婚40餘年，但丈夫在102 年6 、7 月間至舞場施作工程時，認識了女方，兩人並發生性關係，期間長達7 年之久，前後共發生237 次性行為。

法院調閱資料，發現人夫與小三曾互傳LINE，討論性行為須使用性藥，內容包括小三表示，「吃喝玩樂、性藥每次都要」、「你不是說為了老婆吃的？、男方還說，「跟妳時就在用了，你以為我多厲害…」、被告：「那是你在隱瞞，我不知道你已經不行喔。」法官認為，雙方有發展出超越友誼關係，且兩人交往時即有發生婚外性行為。

兩人原以為偷吃的事隱瞞得天衣無縫，未料某天小三突然傳訊給人夫：「為什麼沒有跟我說晚安」、「我要聽到那三個字」。不料某天晚上卻被正宮發現。丈夫大驚，持手機衝入廁所將門反鎖，並要求刪除雙方合照及拍攝之性愛影片，事後自知紙包不住火，性愛影片遭刪除後，坦承自己偷吃，甚至與小三發生有數百次之性行為。

正宮事後押著丈夫，前往小三住處談判，小三在屋外監視器看到兩人登門，還發簡訊質問人夫，要與老婆來演恩愛篇還是誠實篇，若是誠實的話，就要交待一下雙方發生幾次性行為，小三後來還不斷發簡訊挑釁正宮。

正宮最終忍不住提告，法官審理時認定，從筆記本記載性行為時間、地點，雙方應該應僅止於13次，已逾越異性間發乎情止乎禮之分際，侵害配偶情節重大，判決小三要賠正宮新台幣50萬元。

(中時新聞網)