保羅喬治(Paul George)把他季後賽表現不佳的原因歸咎前教練瑞弗斯(Doc Rivers)，快艇本來也有保羅喬治、里歐納德(Kawhi Leonard)兩位大球星卻丟掉3勝1負的聽牌優勢被金塊逆轉。現在瑞弗斯被開除，喬治趁機把敗戰責任推個乾淨。

喬治在播客上說：「我感覺瑞弗斯把我當成雷艾倫(Ray Allen)那樣接了就投的射手，當然我也能做到，但我需要擋切、需要單打和各種進攻方式混合，這讓我上一季非常難打。」

退役球員帕金斯(Kendrick Perkins)、傑佛生(Richard Jefferson)非常不以為然，帕金斯在ESPN節目直言喬治是個懦夫。帕金斯說：「我上季看好湖人而不是快艇，因為我不相信保羅喬治。任何有看他們比賽的人都知道，喬治握有球權，他可以單打，而且打擋切的次數是他歷年最多的。他還撒謊自己被當成雷艾倫，這是狗屁，雷艾倫才不會在有空檔的時候失手。」

根據ESPN的數據，喬治上季打擋切的頻率是32.9%，相較以往的24%大幅增加，而且他季後賽打很差的時候也是瑞弗斯幫他在媒體前說好話，喬治現在這樣做有些忘恩負義。傑佛生說：「當你的總教練要離開了，你可以說他的好話，但他沒有。他是個有專屬球鞋的大明星，如果他沒本事在第4節把球投進籃框，他就沒有資格責怪總教練。」

(中時新聞網)