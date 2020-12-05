先前謠傳想要鞏固自己巫師一哥地位，全力促成把沃爾交易到火箭換回韋斯布魯克的巫師後衛畢爾，卻在5日受訪時態度180度大轉彎，「這是非常情緒化的一周，過去幾天是很艱難的時光，等這些情緒平息下來，你才發現你的兄弟不在了。」

畢爾口中的兄弟，就是剛被換到火箭的沃爾，他強調讓他接受這筆交易很難，因為他跟沃爾之間關係非常密切，「沃爾就是我的兄弟，我們的關係遠遠超過了籃球，所以這非常艱難。當我們一起交流時，跟那些謠言與噪音內容完全相反。」

事實上，因為沃爾兩年前遭逢腳跟阿基里斯腱撕裂重傷，上個球季完全無法出賽，也讓畢爾趁機竄起，場均30.5分、6.1助攻皆創生涯新高紀錄，也讓他成為巫師未來重建核心，沃爾會被當作交易韋斯布魯克的籌碼，只能說是現實考量。

畢爾也趕緊討好才剛加盟的韋斯布魯克，除了稱讚韋少是「行走的大三元機會」，且在場外擁有高尚品格，「他是一名真正的控球後衛，我們絕對能夠搭檔，大家都清楚他很有侵略性，我不認為他在這裡會操控一切，他每晚都會付出百分之百努力。」

(中時 )