鄰居一位60幾歲的阿姨看我抱著還不到一歲的二寶，問說：「這樣養一個小孩一年要花多少錢啊？」

我心想怎了，一邊說：「妳女兒有好消息了嗎？想要有個心理準備嗎？哈」

「沒有啦！只是問問看而已。」她哈哈笑著。

前天上午的貼文中有提到，如果你要有餘錢作投資，那一定要先把「生活開銷帳」算清楚，

要不然投資往往要先理財，理財沒弄好，以為只是買個基金就稱為理財，那很容易發生誤判，

今天週五，就來聊點輕鬆的。就以外地到台北工作，家中無法給予什麼幫忙為例，

假如夫妻加上兩個孩子，也就是一家四口，大概的開銷如下：

1.請保母托嬰，或者托嬰中心幫忙顧小孩

每天早上8~9點送去，晚上6點接回，這樣稱為「日托」，一個月18000，

孩子稍微長大點要吃副食品，加1000。

如果你跟另一半決定專心職場上，孩子一到五都放保母那，這稱「全日托」，

那就是25000加上副食品1000，共26000。

那兩個孩子如果年紀差不多，也就是都要送托嬰的情況下，

那費用就是乘上2，共5萬2千元。

2.奶粉、尿布、看醫生等雜費

由於剛生孩子的時候，你的親人、朋友往往都會送點小禮物，尿布、衣服、洗澡沐浴用品。

(這些都是寶寶專用，不能用大人的)尺寸分為NB、S、M、L、XL，

NB通常用一兩個月就不能用了，這部分花不到錢，大家都會送NB跟S居多，M也會有一點。

尿布尺寸越大片，每片價格就會越貴，這也正常，

不過小寶寶剛開始腸胃還在發展中，所以一天換尿布7~10片是非常正常的事情，

單日用8片來計算，一個月就是240片，每一片假設6元，大約就是1440元。

L跟XL每片就8塊12塊更貴些。

如果剛好腸胃不適，有時候一天換15片我也曾遇過。

奶粉的部分，嬰兒奶粉品質都會要求很緊，畢竟這是台灣，不能亂來，只有普通跟很貴兩種選擇，

要找便宜的，印象中沒有。

一罐大約500~1700都有，落差蠻大的，那別以為跟我們大人一樣，買一罐回來可以喝好幾個月，

我的經驗是一罐只能喝10~12天。

小寶寶一天喝奶很多次，一開始三小時要餵奶一次，

長大一點就是四小時一次，那一天要喝幾次可以推算了。

有人會說：「可以喝母奶啊！不就省錢了」那可能是天真的男性才會說出的話，

還沒做好爸爸的準備，因為會產生兩種情況：

第一、不是每位媽媽都有母奶量，量不足，你也沒辦法

第二、要吃很多補品，營養品，吃好喝好，奶量才足

你依舊要花更多錢去餵養媽媽這個角色，不會比較省，我的經驗是「比較貴」，

但為了孩子健康，這應該要的。

還遇到過天真的男性朋友，說著：「那你要找奶量大的，這不就好了？」

我是覺得異想天開，你以為是乳牛嗎？這看不出來的。

更何況餵奶是很累的，非常花時間。

有些還在上班的媽媽，往往就放棄母奶這事了。

再來是看醫生，小寶寶容易生病，還沒有抗體，一個月平均看2次醫生很正常，

一年下來看20幾次算是很優質的寶寶。

這也是費用，雖然有健保倒是還好，不過往往醫生會建議吃「益生菌」，這通常都不便宜，

一小瓶1200~1800都有，而且一瓶吃一個月不到就沒了，

每天滴個幾滴這樣。那一年花2萬吃益生菌不過分，醫生建議那就只能聽了。

3.奶瓶、消毒鍋、溫奶器、吸鼻涕機等週邊商品

奶瓶分塑膠跟玻璃瓶，後者當然比較貴，而且比你想像的還貴一點。

消毒鍋就是每次奶瓶清洗完，你還要去高溫消毒，傳統以前小時候，

我記得我母親都會叫我去煮滾水，把瓶子煮一煮，因為要給弟弟用的。

(我跟小弟差10歲，已經有很多的記憶。)

吸鼻涕機，因為寶寶不會擤鼻涕，塞住的時候晚上不好睡，就是爆哭，哭到很慘，

全家人也不能休息，你可以不要買，但我覺得這個錢最好別省。

4.接著還有幼稚園的部分，通常兩歲幼幼班現代的年輕人都會送了

有的是三歲才送小班，已經很少聽到中班才送，

我小時候是中班才去，想當然，家裡沒錢，就是外婆帶比較省，

但是我覺得早點去對於社交能力是比較好的。

幼稚園費用這塊，台北市貴的與超貴的，一個月三萬五萬都有，

一年花60萬是有朋友這樣做。雙語、外師、本國、硬體設備好不好....等等。

當然我們看普通就好，註冊費跟月費，餐費、畫畫或出遊，基本上我不管什麼名目，

就是一年費用總和除以12個月就對了，

給讀者們一個數字，每個月13000~20000元，這都算是普通合理的。

也就是一年要花15.6萬~24萬之間，上了幼稚園後的小孩，要買的東西會更多，

因為鞋子要一直換，耗損大，加上腳長大也比較快，

我們這一代會更注重健康，所以捨不得買一雙1、200的鞋給孩子穿，

雖然我小時候都是穿很便宜的，但是現在時代真的不同，為了省那幾百元，

會擔心孩子發育受到影響，我相信每個爸媽都是一樣的。

所以一年買個三雙、四雙鞋子很正常，要買到一千以上或者499，399，我都試過了，

有牌子的，一千多真的是比較耐穿些。

上述這樣算起來，養一個孩子一年20到30萬算是基本盤，兩個就是40到60萬。

5.居住的費用一家四口住在三房兩廳兩衛+車位的房子

有電梯的台北市我就以內湖南港這邊為例，沒有2500萬其實很難買到，

屋齡是大約落在20幾年的中古屋。

新屋不是一般人可以碰的，如果願意住老公寓，那1200~1600可以買到，

就看屋況還有地段決定，當然還有樓層....1F、2F跟5F是差很多的。

那如果用老公寓去算吧！畢竟外地來打拼，哪可能直接去買電梯的社區。

就抓個1500萬的公寓，房貸8成，就是1200萬，每個月目前利率1.35%左右，30年，

無寬限期的情況，每個月要繳40556元，就算整數就好，4萬整。

那一年下來就是48萬。

接著有人說，那用租的就好了，還不簡單！

好的，如果是用租的，公寓的行情大約是2萬8左右，加減2千。

如果是電梯三房兩廳加車位的話，那一定過3萬5，甚至逼近4萬。

發現什麼了嗎？

是的，房租跟房貸差異不大，房價跟房租的關係本來就是會不斷循環，生生不息。

6.車子的部分，通常生了小孩的家庭，很少人能不買車，

看到的案例9成以上都有買車，我算是少數案例，畢竟有車的機動性還是很高，而且比較能讓太座不要囉嗦一堆，

但我還是用數學算式說服了我的太太，要感謝她配合我的政策，才能把多餘的錢用在投資理財獲利上。

車子要開銷多少，讀者應該比我還會算，因為我沒買過車，一台汽車Toyota的，就算60萬好了，

假如可以開十年，那一年就是折舊6萬，這不能不算，因為十年後你換車還是要一筆錢，

另外油錢跟保養因人而異、還有停車費與稅金等等。

一年要不要花到20萬？我想這應該已經算是低標。

7.接著是每個月的孝親費，或者只給三節跟過年

每個月給孝親費如果是5000，一年就是6萬，如果只給父親節、母親節、雙親生日、農曆年。

一年就是要發出去6包，如果只給3000，那一年也要約1.8萬，如果一包是1萬，那一年就是6萬。

不過說也奇怪，我到台北這十多年，聽到的大多都沒在給家人這些，

正宗天龍國的孩子反而都是納悶問我，為什麼要給這條？

我說我從小到大，老家全部親戚朋友都是這樣比來比去，

不給還會被酸、被罵、被念，被比較，這是我覺得差異比較多的地方。

至於有讀者可能會問，如果生兩個孩子，那媽媽專心帶小孩，不要上班不就好了嗎？

其實大家也誤會了，帶小孩是很痛苦的事情，太辛苦了，上班還輕鬆一點。

況且現在的女性很多都很優秀，憑什麼一個月領五萬六萬七萬的女生，

要他們放棄職場，然後去當全職媽媽？更何況以後未必可以重新回到職場，

在台灣至少看到很多女生一旦離開職場1~2年後，基本上就很難回去上班了，如果離開3年以上，

那幾乎後續就是當家庭主婦，男主人一個人要養全家，那恐怕不是年收百萬可以解決。

上述已經是很粗估的費用，很多細項費用都跳過了，

例如，夫妻的生活開銷、機車、保險費、吃喝玩樂費用，上面都「沒有計算」。

提供給年輕的讀者朋友參考，

對於投資股票賺大錢的美夢，我還是衷心建議，先把生活理財做好，

把每一年的開銷精算過，再去評估能投入多少錢進入股市，或者買基金。

莽撞不會有好結果。祝美好的一天，準備迎接週末的到來。

#兩個孩子加上房租加上車子

#偶爾的孝親費與年節費用

#有沒有家中多少幫忙真的差別很大

#不要總覺得別人窮苦是因為不努力

#有時候只不過是出身背景不同#多點同理心互相幫忙就能改變社會

本文發表於12/4畢德歐夫粉專

本文由PressPlay Academy 專欄作家畢德歐夫授權轉載，原文刊於PressPlay Academy

(中時新聞網)