歌手林凡過去被封為「療愛歌姬」，10年前她搭上《犀利人妻》風潮，片頭曲〈五天幾年〉、片尾曲〈重傷〉都爆紅，馬來西亞籍的她今年7月發文抱怨繳了很多稅卻領不到三倍券，事隔5月她最近受訪鄭重致歉，也透露正在申請歸化，未來想當真正的台灣人。

林凡已逝的父親是馬來西亞華人，母親則是台灣人，她長年在台灣居住，卻只有永久居留權，先前政府宣布開放領取三倍券，林凡在臉書抱怨：「之前補助領不到，現在三倍券也領不到，因為我不是台灣人配偶，所以認真在台灣生活工作的外國人什麼補助都拿不到就對了，那（為）什麼我還要繳稅！」

對此，當時林凡經紀人代為回應：「在疫情期間，很多人的工作都受到影響，林凡在台灣打拚多年，對這塊土地人事物有深厚的情感，當然希望政府在照顧國民之餘，也能多關注在台灣認真工作，且有依規定繳稅的外國人。」卻仍引來批評，最近她現身再度回應。

據《自由時報》報導，林凡強調沒有要批評政府，只是很羨慕台灣民眾，當時她因為被誤解哭了很多天，連媽媽都責怪她，「我從小在台灣出生長大，對於無法被認同是感到沮喪。」也透露已經在申請歸化準備入籍台灣，但非為了領券資格才申請，之前就已計畫入籍，最近有親友傳給她政府開放讓有永久居留權的外國人也能領券，林凡說真的感覺很不好意思，現在還沒去領。

(中時新聞網)