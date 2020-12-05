金門縣議會前議長莊良時胞兄莊水池11年前，因違反《公職人員利益衝突迴避法》，遭法務部裁罰5億1千多萬元，為史上最高裁罰金額紀錄。法務部將全案移由國家級討債公司「行政執行署」負責追討。執行署查出莊疑似處分及隱藏財產，2年前向法院聲請管收莊，但這聲請卻在三級法院間，經駁回、抗告及發回，猶如昇降梯，直至今年5月已過追討期限，仍未見到管收令准駁的一個影子，5億1千萬多元就此泡湯。

本刊調查，今年70歲的莊水池，11年前在金門經營一家營造廠，因被控藉時擔任金門縣議長的胞弟莊良時職務之便，連續承攬金門縣政府8項工程，總工程款近5億1千多萬元。法務部於2009年間依違反《公職人員利益衝突迴避法》，裁罰5億1千多萬元，莊認為裁罰過重提起行政訴訟，但最高行政法院判他敗訴確定，創下此法施行以來的裁罰金額最高紀錄。

行政執行署台北分署在2011年收案後，僅追討到近500萬元，但查獲莊水池多次將營造廠在土地銀行金門分行的錢轉匯給親屬、女兒公司等，金額高達1522萬多元，疑似處分及隱藏財產。莊還頻繁前往中國大陸、澳門、新加坡、日本等地，有多筆信用卡高額消費。

執行官通知莊水池到案說明，但莊無法交代清楚這些資金流向。所以，台北分署在2018年10月1日向台北地方法院聲請管收莊男，但遭到駁回，台北分署提抗告，一路到最高法院，又從最高法院發回到高院、地院，地院在去年底再度駁回。

台北分署眼看追討期限將在今年5月中旬到期，又向高院提起抗告，希望有機會將莊水池管收，能追多少算多少，高院在4月間發回地院，但執行官等不到地院的下一步，就已逾越追討期限，使得莊不但逃過執行署的追討，也免去牢獄之災。

行政執行署官員表示，莊水池未繳的罰款因已過追討期限，執行署將全案移回法務部廉政署註銷，國庫也因而損失5億1千萬元。官員說，截至11月，執行署未能收回的金額有8億4千萬元，包括這筆罰款。

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(中時新聞網)