TLC英國時尚達人溫國興化身「溫姨」 不藏私大秀療癒美食

「美食會讓你想起愛的人」 每道菜都包含對父親的思念

英籍華裔溫國興在TLC《我的夢幻婚紗蘭開夏篇》節目中替準新娘打造完美造型，他的廚藝與時尚品味都有著極高水準，從小他在父親經營的中餐廳裡幫忙，因此舞鍋弄鏟難完全不倒他，透過煮食，溫國興釋放了忙碌工作的壓力，緬懷生命中到過的國家與城市，更難忘與親愛的家人、朋友同桌共食的感動。

他大方與觀眾分享亞洲各地好菜的簡單方法，證明用超市買來的食材也能變出道地風味。包含療癒美食、中午快餐、周末經典菜、簡易小點心、一鍋到底、外帶妙招、華麗饗宴等主題，節目中溫國興戲稱自己「溫姨」，不時提點觀眾讓料理色、香、味更上一層樓的小撇步，展現時尚教主在廚房中無比幽默、創意，和充滿正能量的另一面！

《溫國興的亞洲菜輕鬆煮：療癒美食》首集內容，將介紹三道融合多元文化的療癒美食食譜，分別為牛肉蒔蘿乾煎薄鬆餅、印尼國菜炒飯以及香料扁豆湯和牙買加玉米餅。這幾道療癒美食不僅簡單美味，最重要的是能讓人回憶起自己最愛的親人。

牛肉蒔蘿煎餅 包進對父親滿滿的愛

「療癒美食是用心做的食物，它們美好的風味會讓你回憶起你所愛的人。」溫國興做牛肉蒔蘿乾煎薄鬆餅是為了獻給他的父親，內餡靈感來自當年父親常做給員工吃的牛絞肉佐豌豆。私房配方是以五香粉、胡椒粉、紹興酒和蠔油替炒牛絞肉調味，並加入番茄、蒔蘿和煮熟並搗碎的馬鈴薯拌勻。「每當我在做料理時父親總是在我身邊!「讓你想起親愛的家人，就是療癒食物的魔力。」

印尼風味炒飯 萊姆汁是串接亮點

第二道料理是印尼風味炒飯，這道菜讓他一秒回到當年初嚐這個炒飯的吉隆坡小吃攤，「它真的是我最愛做的一道料理，也是我最常做的一道菜。」鯷魚、蝦米和魚露，是賦予這道炒飯鹹香風味的關鍵，不過真正串聯起這些滋味高潮的亮點食材卻是萊姆汁，「溫姨」再秀撇步：「萊姆的味道特別突出，它能為每一口做完美結尾。」

香料扁豆湯配烤玉米餅充滿加勒比海風情。

第三道香料扁豆湯配烤玉米餅讓溫國興想起小時候，他說：「我們會去希臘餐廳見他朋友、或去海菲爾德吃餃子，還有牙買加風味炸雞，這些食物對我來說很療癒，讓我回想起過去的美好時光。」溫國興的烤玉米餅不包餡，而是在麵團裡加入卡宴辣椒粉增添辣勁與顏色，搭配６種香料與雞湯熬煮而成的扁豆濃湯享用，甜鹹飽足，是可以代替正餐的一道主食。

「溫姨」的廚藝極具渲染力，帶觀眾重拾腦海中最難忘情的滋味，忍不住也想動手做做看。儀式感滿滿的《溫國興的亞洲菜輕鬆煮》即將播出，12月6日起每週日晚上8點TLC旅遊生活頻道真心推薦；同場加映溫國興招牌婚紗節目，全新一季的《我的夢幻婚紗蘭開夏篇》也將於12月18日起每週五晚上8點TLC旅遊生活頻道 首播。

(中時新聞網)