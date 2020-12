美國總統川普政府先前命令北京字節跳動公司出售短影音應用程式TikTok在美資產,否則禁用,但因談判未完而推遲生效日。美國政府今天決定不再延期,但預期談判會繼續。

路透社引述兩名知情人士的說法獨家報導,預料美國政府與字節跳動公司會就TikTok議題繼續談判。

美國外來投資審查委員會(Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS)上週同意再給字節跳動公司一週時間出售TikTok在美資產,到今天截止。

川普今年8月以國家安全疑慮為由,下令字節跳動出售TikTok在美資產,這讓司法部有權在期限截止後執行撤資令,但目前還不清楚政府何時會強制撤資、又會以什麼方式執行。

司法部及財政部都尚未回覆路透社的詢問;白宮及TikTok則不置評。

(中央社)