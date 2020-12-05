遊騎兵隊宣布，聘用41歲的前大聯盟投手克里斯楊（Chris Young）擔任新任執行副裁兼總經理，他也發表聲明，「很高興能夠加入遊騎兵的大家庭，身為一個在達拉斯長大的人，我知道這是個特殊的機會且意義重大。」

克里斯楊出身德州達拉斯，2000年被海盜隊在第三輪選中，2004年透過交易來到遊騎兵，大聯盟起點也從這裡開始，之後輾轉待過教士、大都會、水手和皇家隊，並且在2016年王建民重返大聯盟時，兩人還曾當過隊友。

克里斯楊在2017年宣布退役，之後他在大聯盟擔任資深副總裁，負責球場內與裁判的相關事務，而他在來到遊騎兵前，也曾接受過大都會總管職務的面試，但最終仍情定家鄉球隊。

接下遊騎兵新總管一職後，克里斯楊也發表聲明，他說：「我很高興能加入戴維斯（Ray Davis）、丹尼爾斯（Jon Daniels）和整個遊騎兵的大家庭，身為一個在達拉斯長成的人，我知道這是個特殊的機會且意義重大。」

克里斯楊繼續說：「我期待每天與Jon一起學習、合作，我相信在他和總教練伍德沃德（Chris Woodward）的領導，加上強大的營運團隊，我們將實現建立一支冠軍隊的目標。」

丹尼爾斯雖卸下總管身分，但他仍會留在球團體系中，而這次球團聘用克里斯楊，他也是主導人之一，他透露在球季結束後，自己就和遊騎兵老闆戴維斯坐下來商討，達成將總管一直獨立出來，使球團在各方面變得更強大。

丹尼爾斯說：「我很高興有機會能與克里斯楊以及遊騎兵營運團隊中，許多才華洋溢的人合作。」

(中時 )