男生也會得乳癌，且死亡率比女性高！急診科醫師柯世祐上節目分享，50多歲的男子胸痛就醫，心電圖、抽血等檢查數據都很正常，結果做完電腦斷層，竟發現是罹患乳癌了，且疑似轉移到淋巴結，轉診開刀治療後，最後仍不幸感染，半年就走了。

柯世祐在節目《醫師好辣》上分享，50多歲的男子因「胸口悶痛不適」就醫，由於50歲是冠心病的危險期，因此立刻替他安排心電圖、X光和抽血檢查，但結果卻都很正常。因此，醫師便懷疑是帶狀皰疹，但請患者脫衣服檢查後，也不是。

柯世祐表示，仔細觀看男子的胸部後發現，其左胸似乎較右邊大，因此便詢問患者有這樣的狀況多久了。而患者思索後則說「大概半年」，但感覺還好，所以也沒有特別去管。聽到這邊，醫師驚覺有些不對勁。

柯世祐指出，替男子觸診發現，胸部下方的位置竟有個硬塊，照了電腦斷層才知，原來是乳房長了腫塊，且腋下的淋巴節都腫大了，疑似是有轉移。因此便立刻替男子轉診到一般外科，交由專門的醫生處理。遺憾的是，男子雖經過開刀、淋巴廓清、化療與電療的療程，最後仍因感染，半年內就不幸離世。

柯世祐表示，乳癌和乳房腫瘤男生也會得。依據統計，感染同一期的乳癌，男性的死亡率較女性高了41％；且比照5年的存活率，男性也比女性要低了5%、10年存活率低了30%，所以男性也要懂得自我檢測，即早預防。

(中時新聞網)