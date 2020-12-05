針對數位身分證的問題，國立臺北大學副教授陳泉錫受訪時表示，當世界上已有超過85%的國家皆已發行數位身分憑證作為網路上行使公民權利的身分識別工具時，台灣卻仍有很大的聲音在質疑數位身分憑證不夠安全可能侵害隱私而反對發行。這反對的事件在10餘年前政府第一次規劃發行多卡合一型的身分憑證時，即上演過一次，當時已成功的阻止數位身分憑證的發行，卻也使台灣數位轉型的步調遭到明顯的宕延。這是第二次，但反對理由仍相同，無視世界上主要先進國家多已採行。

陳泉錫強調，資訊安全與隱私保護議題絕對是政府在推動任何數位化、網路化政策首要考量的議題，各國政府皆然。但是大家也都知道，世界上沒有保證百分百資訊安全的資訊系統，正如醫學上沒有任疫苗可以百分百防治任何一種流行疾病，但人類仍會施打疫苗抗疫一樣的道理。且微軟公司的視窗作業系統從來也沒有百分百的安全過，不斷的被發現各種安全漏洞，也不斷的修補漏洞，但使用者並沒有因此而放棄使用視窗作業系統。因此，以發行國民數位身分憑證可能存著或然的安全風險而反對發行，以致讓網路社會中識別身分的基礎建設一直無法建立，顯非站在合理的基準上探討問題。

至於數位身分憑證夠不夠安全?如果繼續使用現行紙本身分證比較安全嗎?等問題，陳泉錫指出，可以舉幾個身邊經常發生的事件來說明。例如:申辦手機門號，電信公司門市一定會要求提供雙證件影本，這時紙本身分證上面的資訊全部揭露，所有經手的人都可看得到，甚至可另影印留存。若使用數位身分憑證，資訊揭露需由憑證持有人輸入密碼方能看到卡片記載資訊，且所有經手人皆留有數位軌跡可供稽查，卡內資訊揭露的程度由持卡人決定，相對安全。

再者，如辦理不動產過戶，目前不動產過戶由於手續繁複，多數仍委由代書辦理。由代書持受委託書及身分證辦理印鑑證明以做為辦理過戶之身分證明。但以此程序而發生不肖代書偽造文書之案例時有所聞。如能使用數位身分憑證在網路上辦理不動產過戶，民眾直接利用網路取得稅務機關及地政機關的稅務、土地、建物資訊，勿庸再重複輸入許多原本政府機關已擁有之資訊，不但可大幅簡化申辦程序、降對代書之依賴，並可節省委辦費用、增進交易安全，相信是國民十分期待的服務。

最後陳泉錫提到，數位身分憑證是民眾在網路上安全行使公民權利之根本要件，政府如果一再因社會上有部分不同的聲音即延緩重要的數位基礎建設，台灣要實踐提供民眾優質數位政府的理想就會越來越遙遠。

(中時新聞網)