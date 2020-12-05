為了讓外界改觀，快艇明星前鋒保羅喬治把上季慘遭金塊演出大逆轉責任一肩扛下！喬治5日受訪表示，自己很想待在快艇，直到宣告退役那天，至於上季快艇提前淘汰話題，保羅說：「作為在場上的球員，我才是那個搞砸3比1領先的人！」

目前保羅喬治還跟快艇有著兩年合約，明年夏天將可跳脫合約成為自由球員，但他提前放話，「通常來說，這是需要仔細思考的問題，但我現在很滿意，這裡就是我的家。我堅信自己會留在快艇，且在這支球隊退役，因為我的心在這裡。」

至於外界抨擊喬治把上季快艇提前出局責任全推給前教頭瑞弗斯，喬治也主動澄清，「我認為大家都誤解了，我們其實都有責任。我非常尊重瑞弗斯，他帶給我們很多動力，儘管這並非代表我認同所有做法，卻無法改變我尊重他這個事實。」

「我跟馬可斯莫里斯都說，我們雖是更強球隊，對方卻比我們更努力，才有辦法逆轉局面，但我必須澄清，很多謠言說我不尊重瑞弗斯，把責任都推給他，這不是真的，我對自己的責怪不少於任何人，」喬治說，「我才是那個搞砸3比1領先的人。」

(中時 )