女星歐陽娜娜平日穿衣風格較率性，幾乎不走性感路線，近日她出席時尚活動，難得穿上女人味十足的禮服，一登場就讓外界驚艷不已。

歐陽娜娜4日現身大陸GQ年度人物盛典，她留著一頭烏黑亮麗的長捲髮，化著精緻妝容突顯五官，身穿草綠色細肩帶長洋，胸前開深V微微秀出半乳及事業線，長到腳踝的裙擺還有開高衩設計，雪白又纖細的美腿直露根部，高跟鞋又拉長身材比例，性感氛圍不經意地流露相當誘人。

歐陽娜娜為了GQ年度人物盛典，頂著寒風僅穿單薄禮服。（圖／微博@歐陽娜娜工作室）

歐陽娜娜為了GQ年度人物盛典，頂著寒風僅穿單薄禮服。（圖／微博@GQ智族）

歐陽娜娜的紅毯造型曝光後，在網路掀起熱烈討論，尤其當地氣溫僅8度，她僅穿著單薄的禮服，讓粉絲不禁留言：「寶貝超美的，走完紅毯記得多穿點喔」、「流鼻血了」、「現場主持人穿大衣都喊冷啊！真的要小心」、「小女孩長大了」。

當晚紅毯星光熠熠，許多女明星強忍風寒，穿著清涼現身活動，其中孟美岐邊走紅毯邊發抖，還問爆乳女主持「妳不冷嗎？」，讓人見識到當女星很不容易。

(中時新聞網)