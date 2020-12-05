美國民主黨總統候選人拜登擊潰現任總統川普，撼動台灣政壇的藍綠攻防，但屢傳蔡政府押寶川普，如今恐影響陸美台三角關係。然而，拜登將於明年初將就職，也讓外界好奇拜登對亞洲的中國大陸、台灣會採行哪些政策應對？對此，民進黨前僑務委員會委員長張富美則分析，因為拜登為了「還中國大陸的債」，會暗助中國大陸處理台灣，「未來台灣處境會比較悽慘」。

曾任兩屆國民大會代表、台北市訴願委員會主委、僑務委員會委員長的張富美，接受《中評社》訪問時提到，拜登上台，台灣處境會比較悽慘，因為拜登比較偏中國大陸，嘴巴說歸說，美國要跟歐盟聯合反中，但是大選就看出拜登與他的兒子，跟中國大陸利益牽扯不清，恐怕無法延續特朗普對台灣的支持。

張富美更感嘆地說，「拜登當然也會做些表面工作，嘴巴說也會說照顧台灣，但是想起美國季辛吉怎樣出賣台灣？根本就是老奸，讓人更煩惱擔心，反正犧牲台灣，對美國一點影響也沒有。」

而針對未來台美關係，美國在台協會前台北處長包道格則是表示，他不認為美台關係會在未來4年「冷卻」，因國會有很多兩黨支持的涉台法案，但拜登政府不會把台灣問題置於其政策中心，台灣會被放在中美利益這一更廣闊的背景小心地處理。

(中時新聞網)