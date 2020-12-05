高雄市議員黃捷14日針對「職棒高雄隊」質詢高雄市市長陳其邁，並提出棒球隊具體期程與成立業餘城市隊等訴求，陳回覆將爭取一軍賽事明年在高雄舉辦，並以組在地球隊作為長遠目標。質詢過程中，黃態度和緩更在「聽講」時頻頻對陳「微笑點頭」，讓罷捷總部看不下去，怒轟黃態度與過去相差甚大，以前那麼兇現在卻只會「微笑點頭」，關心的議題也非鳳山迫切需要，「到底會不會當議員啊」。

黃捷4日質詢「職棒高雄對進度在哪？」表示陳其邁日前受訪稱，希望職棒第六隊能在高雄成立，這讓網友與包含她自己的在地球迷們歡欣鼓舞，不希望這只是一個口號或空頭支票。黃表示若擴編一個新球隊，所需經費包括1億2千萬的加盟金、3億6千萬的五年經營保證金、1億的地方振興棒球基金、2400萬的第一年選秀權利金與3000萬的第二年選秀權利金，總共要6億3千4百萬，這還是最保守的估計；何況若要請企業來加盟，其資本額還要超過5億以上、非中華民國籍不得持股49%以上，條件門檻相當高，反觀公營與市府合作是目前相對較容易的模式。

綜觀高雄職棒現況，黃捷提出2大訴求：一，提出職棒「高雄隊」具體期程；二，成立業餘城市隊，培養職棒「高雄隊」基礎。

陳其邁表示，她相信黃捷是非常熱愛與了解棒球的資深球迷，職棒在高雄的現況確實是困難的沒錯，所以大家要多一點努力。目前短期的做法是，讓職棒一軍的賽事明年在高雄舉辦，若有結果會再向市民報告；至於中、長期的做法，還是要組高雄自己的球隊，而且棒球、籃球都要，所以他最近也有在接洽高雄在地的企業，相信市場與南部地區球迷的規模是夠的，長期來看是有機會的，所以他建議企業以日本「廣島鯉魚隊」的模式，透過商業合夥促成球隊的經營並降低風險。

陳其邁答詢期間，黃捷全程立正站好安靜聽講，並不時回以微笑與點頭。陳答詢完畢，黃則回一句「好，謝謝市長！」便進入下個質詢題目。

針對黃捷質詢的態度差異，臉書粉絲專頁「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」於4日發文痛批：「別的議員都在關心地方大小事，黃大議員的總質詢都在『天馬行空』。什麼職棒高雄隊？這些是鳳山迫切需要的嗎？到底會不會當議員啊？」更抨擊：「每次總質詢，最爛的議員真的就妳黃捷了。以前對老韓，不是很兇嗎？現在只會微笑點頭？」

(中時新聞網)