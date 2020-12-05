台鐵瑞芳至猴硐路段昨天發生大片邊坡土石滑落，往宜蓮、花蓮及台東鐵路中斷，公路總局昨天協調國首客運業者加開905班次，今天將再加開393班次，連續2天已加開逾1000班次。
公路總局說，昨天啟動公路客運應變計畫，針對台北往宜蘭及花蓮的國道客運，昨天已加開905班次、疏運2萬4514人，預計今天加開393班次，可提供1萬5720座位數。
公路總局說，已要求營運台北－宜蘭及台北－花蓮的公路客運業者，調用其他路線車輛或遊覽車等方式加開班次，並應隨時掌握狀況，遇有人潮時機動加開班次疏運。
目前經營西部往宜蘭及花蓮的客運業者，包括：大都會客運（新店－宜蘭）、國光客運（圓山－宜蘭）、葛瑪蘭客運（板橋－宜蘭）、首都客運（台北市府－宜蘭地區、板橋－花蓮）、統聯客運（南港－花蓮）、台北客運（南港－花蓮）。
因台鐵瑞芳至猴硐路段目前下搶修中，預估8日清晨才恢復通行，公路總局也協調基隆客運以既有市區客運808路線行駛於瑞芳車站及猴硐車站間的中型巴士加班接駁，原有班次為每天往返共42班次，於兩端各加開2車輛持續接駁疏運，昨天總計疏運旅客約840人，今天也會持續疏運。（編輯：黃世雅）1091205
(中央社)
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