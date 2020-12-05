微塑膠又稱為塑膠微粒，是近年來新興的健康與環保關注焦點。人類吃下多少塑膠微粒就會造成傷害，各國展開更多研究。雖然尚未建立塑膠微粒的安全容許標準，但是根據中央研究院一份針對潮間帶生物－紋藤壺為研究對象的結果顯示，紋藤壺若從幼生到成體一直食入微塑膠，則下一代幼生的死亡率增加三倍，而且愈小的微塑膠，毒性越強，將影響其存活和後代生存。

塑膠「微」害代代相傳，這些都是塑膠微粒的主要來源。(圖/中央研究院提供)

根據美國海洋暨大氣總署的定義，通稱為塑膠微粒的微塑膠指的是尺寸小於5釐米，只有米粒般大的微小塑膠物質。通常是聚丙烯（ PP ）、PE（ 聚乙烯 ）、PET（ 聚乙烯對苯二甲酸酯 ）、PS（ 聚苯乙烯 ）、Nylon（ 尼龍 ），而這些塑膠的用途可能是生活常見的各式塑膠容器、塑膠餐具、塑膠袋、吸管、合成纖維布料、洗面柔珠、漁網、廢輪胎。

中研院研究指出，紋藤壺若從幼生到成體一直食入微塑膠，則下一代幼生的死亡率增加三倍。(圖/中央研究院提供)

中央研究院生物多樣性研究中心研究員兼代理主任陳國勤、臺灣大學生態學與演化生物學研究所余倖霈碩士研究發現，紋藤壺棲息於潮間帶，此區域是指在漲潮時被海水淹沒，退潮時露出的海岸，由於容易受到塑膠垃圾、廢水污染等影響，讓海洋生物面臨的生存壓力倍增。

中研院陳國勤研究員(左1)與研究團隊。(圖/中央研究院提供)

微塑膠愈小愈毒 毒性影響後代繁衍

陳國勤表示，研究團隊從紋藤壺幼生開始飼養到成體，餵食不同大小及濃度的聚苯乙烯微塑膠，並讓其交配生產下一代。

發現長期食入微塑膠的紋藤壺，不但下一代的死亡率比對照組高三倍，研究團隊更發現，當上一代紋藤壺食入的微塑膠愈細小，如直徑1.7及6.8微米等像細菌一樣小的微粒，下一代幼生的死亡率也愈高。

研究同時指出，由於浮游動物是海洋中重要的蛋白質來源，而微塑膠的尺寸也與浮游生物相近，當微塑膠導致浮游動物在幼生期死亡，或經由食物鏈，毒素放大並累積在中高階掠食者的體內，可能進而影響到整個海洋生態糸統，回到人體，因此減塑行動已經刻不容緩。本篇論文已於今（109）年12月發表在《環境污染》（Environmental Pollution）期刊。

(中時新聞網)