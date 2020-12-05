位於大溪中庄的香草野園，今年將園內溫室打造成文化櫥窗，為遊客規畫一場深度農文旅遊。（黃婉婷攝）

由海外學人林姓三兄弟與父母創立的自有品牌「香草野園＆原川水產」，主打有機、無毒種植，在桃園大溪韭菜聚落中獨樹一幟，還成功打進北台灣餐飲市場，成為米其林餐廳的供應商，近期更將溫室打造成文化櫥窗，講述中庄在地故事與歷史變遷，顛覆外界對農夫的既定想像。

座落於中寮島上的「香草野園＆原川水產」，由28歲的林詹梃和哥哥林詹翊、林詹崙一手打造，3兄弟憑藉海外實務經驗各司其職，以友善環境的自然農法、生態循環漁法雙軌進行，種植香草、食用花卉、韭菜、櫛瓜等作物，發展一套減輕土地負擔的務農哲學，並揉合知識與文化，將農事生活帶進民眾視野。

林詹梃說，回鄉後他與阿嬤相處變多，聽著早期的婚嫁故事與歷史脈絡，觸發他的鄉野情懷，決定將在地故事發揚出去，因而著手盤點地方人文，對中庄進行田野調查，包括訪談耆老、探訪地方水文及產業變遷，再利用溫室空間打造具在地特色的文化櫥窗。

文化櫥窗內結合農業知識與在地故事，參觀路線從大溪地理環境出發，講述中庄調整池對民生用水的貢獻，及肥沃沙質土與韭菜產業之間的關聯，接著走入歷史長廊，深入探訪陳五常家族早期開墾歷史，以及地方耆老如何看待地方變遷，為遊客規畫一場深度農文旅遊。

「產業會影響人文，人文則會譜出歷史。」林詹梃說，推廣食農教育為現今潮流，但實踐過程中難免變得制式，若能加入在地特色，將早年故事串聯起來，扣連中庄水文與人文，讓農事體驗變得更有溫度。

(中時 )