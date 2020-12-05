這下子爵士主控康利變成新冠肺炎的「密切接觸者」！根據《鹽湖城論壇報》記者瓦爾登5日爆料，康利公開坦承自己是兩名接受新冠隔離的爵士球員之一，原因是他跟一名新冠檢測呈現陽性的家庭成員密切接觸，儘管他檢測結果是陰性。

接著《紐約時報》資深記者史坦補充報導，就算康利檢測結果呈現陰性，由於他已成為密切接觸者，所以他才返回爵士參加訓練之前，必須等到連續7次新冠檢測呈現陰性，才可結束自我隔離，也就是說，康利最快要等到8日才可回歸。

生涯前12個球季都在灰熊效力的康利，去年夏天才被灰熊交易到爵士，上季例行賽場均14.4分、4.4助攻雖不理想，卻在上季季後賽交出場均19.8分、5.2助攻，三分命中率高達5成29表現，可惜他仍無法改變爵士首輪提前淘汰命運。

儘管康利生涯還沒奪冠，卻在2014、2016與2016年獲選年度最具運動精神獎，也是2019年最佳隊友獎得主，如今已成爵士後場重要核心的他，卻無法跟隨球隊展開團體訓練，一切只能等待他通過嚴苛檢測再說，畢竟他仍有感染新冠疑慮。

(中時 )