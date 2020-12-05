學生們不僅要走出戶外認識社區，還要將資料蒐集後製成簡報，以專題探究的方式報告給師生聽。（翻攝照片／黃婉婷桃園傳真）

桃園市龍潭區活魚產業遠近馳名，加上石門水庫的山光水色，向來是遊客熱門參訪景點，鄰近的石門國小，近年開啟「鰱悅石門」的閱讀圖像，全校師生一同走讀魚鄉，閱讀多元媒材及培養資訊素養，符合數位閱讀時代的潮流，校方也在今年榮獲全國閱讀磐石獎的肯定。

石門國小位於中科院與北區水資源局旁的石門活魚街，周邊鄰近石門水庫、客家文化館、三坑老街等，校長陳秀惠便集合教師之力，加入活魚特色、客家遊學、走讀在地及數位學習課程，並將教學場域擴大至社區，再揉合多元學習元素，整體教案貫徹1到6年級。

每個年級的學生各有走讀主題，面相含括十一份社區、石門大壩及三坑老街，學生必須從走開始，到閱讀地方誌、地圖、解說牌及地景等多元教材，並巧妙加入QRcode，推廣學生e閱讀的習慣，由於閱讀再也不僅限於學科上，走讀課程成為學生每周最期待的時刻。

石門國小校長陳秀惠說，為高年級學生設計的「議題探究」計畫，要求同學在走讀前透過導覽影片、文本閱讀，深入了解地方人文脈絡，並選定主題、蒐集資料，加以分析和製作專題簡報，最後則是利用手邊資料，試圖解決問題，引導學生感受設計與思考的力量。

陳秀惠說，學童們雖在石門地區長大，但對地方特色僅略知一二，希望「走讀、議題探究、e閱讀、多元文本閱讀」4項連貫課程，讓學子更認識家鄉產業特色，同時建立生態環保與友善土地的觀念。

(中時 )