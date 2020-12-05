全台首座國際競圖土地公廟5日開工 盧秀燕：台中人有夢想

市長盧秀燕表示，台中人真偉大，有夢想，擁有一座與台中國家歌劇院同等級的土地公廟（盧金足攝）

總經費高達8000多萬遲未動工，延續宕近六年，今年再度公開招標，4月由麗明營造以8888萬標得。（盧金足攝）

全新的大河里福德祠，其設計構想為透過加大的屋頂連結天地，象徵將天上的神明帶到地面，充滿東亞文化中的包容精神（盧金足攝）

承攬的麗明營造擁有成功打造台中國家歌劇院全球首創曲牆工程的經驗，專業團隊定再一次的挑戰（盧金足攝）

承攬的麗明營造擁有成功打造台中國家歌劇院全球首創曲牆工程的經驗，專業團隊定再一次的挑戰（盧金足攝）

市長盧秀燕很感動推動土地公國際競圖的大方廣人文美學協會理事長林慧芬說的一席話，希望以前的人都出國看教堂，以後國內外遊客都能來台灣看土地公廟。（盧金足攝）

全台首座國際競圖福德祠，台中市西屯區大河里福德祠新建工程5日動土，總造價8888萬，由台日合作特殊的造型，為台中再添新景點，市長盧秀燕表示，台中人真偉大，有夢想，擁有一座與台中國家歌劇院同等級的土地公廟。因工程挑戰性高，將採積木方式興建，再創新紀錄。

盧秀燕表示，她很感動推動土地公國際競圖的大方廣人文美學協會理事長林慧芬說的一席話，希望以前的人都出國看教堂，以後國內外遊客都能來台灣看土地公廟。

因配合水湳經貿園區整體開發遷建，新址基地因具備鄰近水湳經貿園區、台中中央公園的特殊性，促成主辦單位拉高競圖規格，廣發競圖資訊於國際網站，吸引來自9個國家，307件的作品參加。

繼打造台中國家歌劇院成為全球第九大地標建築後，麗明營造再度取得具有百年歷史大河里福德祠工程。

盧秀燕指出，最後由大阪市立大學在學生芥隆之介Akuta與黃志瑞建築師團隊合作的作品「Under a Roof」(垂降的大屋頂)勝出。現在也由建築師戴育澤接手，去年6月取得建照。

麗明營造董事長吳春山表示，這座士地公廟是他承造經費最小的工程，工程困難，須用積木方式打造。

因總經費高達8000多萬遲未動工，延續宕近六年，今年再度公開招標，4月由麗明營造以8888萬標得，扣除廟方自籌6000多萬，不足2000多萬的經費，麗明營造董事長吳春山承諾自募款項。

經眾人集思廣益後決定以土地公廟主體建築，做為空氣流通與光線導引的120個窗口，塑造成傳統廟宇光明燈的概念，號召企業界、社會賢達認養，每個20萬元。

吳春山與麗明營造回饋社會、敬重護持的理念，拋磚引玉率先登記5座。在吳春山的奔走下，已有100多人允諾共襄盛舉，如龍寶建設、聯聚建設、寶輝建設、富旺開發等同業先進及諸多知名企業反應熱烈。

日籍建築師芥隆之介獲悉後覺得十分有意義，亦跨海認養光明燈，在眾志成城下這座造型前衛新穎又兼具傳統意涵的福德5日上午吉時正式開工。

全新的大河里福德祠，其設計構想為透過加大的屋頂連結天地，象徵將天上的神明帶到地面，充滿東亞文化中的包容精神，工程細部發展由戴育澤建築師團隊設計，因屋頂建築手法為國內少見，工程難度高。

承攬的麗明營造擁有成功打造台中國家歌劇院全球首創曲牆工程的經驗，專業團隊定再一次的挑戰，打造出完全不同風格的新型態宗教建築，帶動地方觀光，成為都市新亮點。

推動土地公國際競圖的大方廣人文美學協會理事長林慧芬表示，經過六年終於理想成真，希望以前的人都出國看教堂，以後能來台灣看土地公廟。

(中時 )