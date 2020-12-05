光學鏡頭廠大立光(3008)11月合併營收為52.43億元，月增2.06%，為今年3月以後的新高，大立光預估，12月拉貨動能與11月差不多，若以大立光預估，大立光第4季合併營收可望創下今年單季新高。

美國華為新禁令及全球新冠肺炎疫情未止，致使大立光第4季營運溫溫的，所幸蘋果iPhone新機上市後銷售狀況不錯，讓大立光在中低階智慧型手機當道下，營收還能呈現緩步月增，大立光11月合併營收為52.43億元，月增2.06%，年減21.08%，為今年3月以來新高，亦是連續4個月站回50億元關卡，累計1到11月合併營收為510.41億元，較去年同期衰退8.27%。

就產品比重來看，20M(百萬畫素)以上產品佔大立光11月合併營收比重10%到20%，10M以上產品佔60%到70%，8M產品佔營收比重佔0%到10%，其他產品約佔10%到20%。

大立光表示，12月拉貨動能看起來與11月差不多。

大立光前3季營業毛利為276.18億元，年減4%，合併毛利率為67.94%，年減0.21個百分點，營業淨利為236.47億元，年減5%，營業淨利率為58.17%，年減0.72個百分點，稅後盈餘為175.76億元，年減13%，每股盈餘為131.03元；若依大立光預估12月拉貨動能與11月差不多，大立光第4季合併營收將超越155億元，季增約5%，可望創下今年單季新高。

相較於客戶以蘋果為主的玉晶光(3406)認為高階智慧型手機鏡頭需求還是很旺，客戶較多元的大立光因5G智慧型手機規格往中階走，讓主攻高階智慧型手機鏡頭的大立光受到一些影響，大立光執行長林恩平在日前法說會表示，價格與鏡頭規格連動，什麼樣的規格就會有什麼樣的價格，如果市場往中低階走，競爭壓力就更大，公司在意的是鏡頭規格高低階，接單是由高階往下，毛利率不合理我們就不會接，公司會在產能利用率跟毛利率哪個對公司有利進行動態調整，看能不能透過提高生產效率，在不好價格中有獲利。

儘管當前高階智慧型手機鏡頭市況不佳，大立光新廠建置計畫並未改變，繼今年1月以16.6億元發包德昌營造建廠工程，大立光再公告台中工業工業區內兩塊已購入土地，分別發包給德昌營造及麗明營造，金額分別為38.17億元及22.39億元，此兩塊土地發包後，大立光近幾年購置的土地已全數動工，累計今年土木工程經費高達77.16億元。

大立光表示，年初發包的新廠預計於2023年完工，此次發包的兩座新廠則預計在2024年完工開出新產能。

(時報資訊)