日本女星金城茉奈，出道至今8年，演出《騎士龍戰隊龍裝者》讓她在演藝圈初嚐走紅滋味，不過IG最後發文停在6個月前，就再也沒有更新過，沒想到昨天傳出她的最新動態，竟是已經病逝的噩耗，得年25歲。

金城茉奈外型甜美可愛，一出道就成為鎂光燈焦點，演出的《騎士龍戰隊龍裝者》，更是讓她嚐到走紅滋味，沒想到2019年因為生病緣故，決定淡出演藝圈休養，而IG發文更是停在6個月前的自拍照之後，就再也沒有更新發文了，如今再傳出消息竟是已經病逝的噩耗。

金城茉奈的經紀公司也發出聲明，證實她在本月1日已經病逝，得年25歲，但聲明中並未詳細指出明確死因，可以說是讓粉絲錯愕不已，直呼至今仍難相信這個噩耗。

金城茉奈2012年出道，除了是知名女性雜誌「non・no」的模特兒，更曾演出知名團體「決明子」單曲音樂錄影帶，不過入行後最為人熟悉的作品，就是在《騎士龍戰隊》中飾演的龍井憂，在鏡頭前可愛鮮明的形象，擄獲不少觀眾的心，當時表現亮眼的她，中途突然辭演，但當時並未對外宣布已經生病的消息。

(中時新聞網)