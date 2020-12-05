「小豬」羅志祥上半年因舊愛周揚青一封「毀滅性分手信」不僅工作全無，名聲也跌落谷底，最近他接受雜誌專訪，坦言沒有引退，所以也沒有所謂「復出」的說法，外界傳聞他可能會先在《娛樂百分百》回歸現身，但消息一出，引來網友在《娛百》Youtube抗議，直言：「他的輝煌時代已經結束了吧！」

羅志祥2001年首度代班《娛樂百分百》，之後成為正式主持人一路長紅至今，今年4月他被交往9年情斷的周揚青踢爆私生活混亂，完多人運動，甚至和旗下女藝人愷樂有染，導致兩人就此神隱，《娛樂百分百》則由偉晉、陳零九、邱鋒澤交替主持。

網友在《娛百》Youtube抗議。（圖／翻攝自八大電視娛樂百分百 Youtube）

最近羅志祥接受專訪，親上火線澄清泳池趴、搶歐弟女友、挨轟忘恩負義等疑雲，強調是被冤枉的，真的背了很多黑鍋，和前經紀人孫德榮也和解，並否認熟識後來出面的小模。網上傳出羅志祥有意回歸孫德榮，據《東森新聞》報導，八大電視台對此回應：「八大電視肯定羅志祥在工作上的努力與表現，對小豬的復出樂見其成。」

而其他網友在《娛百》Youtube抗議，強調無法接受那句「樂見其成」，「其實就算撇開私生活，我也不太想看羅回來，畢竟他在事件爆發前的表現就挺令人反感的」，並問那愷樂也能回來嗎？另有人說：「我寧願愷樂回來也不想要羅回來，我對藝人私生活不關心，但是有羅的狼人殺都很難看，還不如愷樂對遊戲態度認真」、「男的女的回來我就不看了，只看到噁心」、「雖然不知道為啥今天聽到什麼豬要回歸的消息，反正豬回歸我就不看了」、「羅志祥真的不用回來！比較喜歡看五堅情主持」。

(中時新聞網)