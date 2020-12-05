大立光11月營收連續六個月走高 10:442020/12/05 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大立光（3008）公布11月合併營收為52.44億元，自今年5月營收觸底以來連續6個月走高，單月營收較10月的51.46億元成長2％，惟仍較去年同期的66.44億元衰退21％；前11月累計合併營收510.41億元，較去年同期556.46億元衰退8％。 就11月產品組合言之，1000萬畫素（10MP）產品佔六至七成，2000萬畫素（20MP）以上的產品佔一至二成，800萬畫素（8MP）產品佔不到一成，其他產品佔一至二成。 2.32億 鮮活11月營收創同期高 大洋 集團改名經營轉型 (工商 ) #大立光 #萬畫素 #MP #月營收 #較去年同期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台菸酒參戰 平價酒香年菜搶市 04:102020/12/05 財經要聞 房市續旺 代銷雙雄營運報喜 04:102020/12/05 證券．權證 是方2021營運 拚雙箭頭成長 04:102020/12/05 證券．權證 點亮智慧照明 映興引領建築工業化 06:332020/12/05 寶島 台積站穩500元 外資齊呼衝600元 04:102020/12/05 證券．權證 圓展圓剛 視訊商機熱燒不斷 04:102020/12/05 證券．權證 熱門股－和大 基本面佳短多氣盛 04:102020/12/05 證券．權證 訂單滿載 上銀全年業績拚210億 04:102020/12/05 證券．權證 財經熱門新聞 拜登驚洩1句 美股闖破3萬逆天 台積聯電ADR狂爆了 - 財經 低調王牌來了！謝金河：這檔贏過聯電 恐幹掉鴻海 - 財經 陸製量子電腦「九章」問世 大勝谷歌快100億倍 - 財經 - 工商 注意囉！ iPhone 11觸控螢幕出包 蘋果幫你免費維修 - 財經 台股直闖萬四 謝金河爆只有這些人沒賺到錢 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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