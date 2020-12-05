大立光（3008）公布11月合併營收為52.44億元，自今年5月營收觸底以來連續6個月走高，單月營收較10月的51.46億元成長2％，惟仍較去年同期的66.44億元衰退21％；前11月累計合併營收510.41億元，較去年同期556.46億元衰退8％。

就11月產品組合言之，1000萬畫素（10MP）產品佔六至七成，2000萬畫素（20MP）以上的產品佔一至二成，800萬畫素（8MP）產品佔不到一成，其他產品佔一至二成。

(工商 )